Permitterer ansatte etter salgsstopp av panel som strøk på branntest

ÅLESUND/STAVANGER (TV 2): Full stans i produksjon og salg av royalimpregnert kledning som kan være brannfarlig, får dramatiske konsekvenser for svært mange. Produsentene frykter et ras av reklamasjoner.

Torsdag fikk 30 ansatte ved Alvdal Skurlag permitteringsvarsel etter at bedriften har stoppet produksjon og salg av royalimpregnert materiale.

- Per nå er situasjonen alvorlig siden royalkledningen representerer en stor andel av vår omsetning. Det er derfor vi går til det skritt å sende permitteringsvarsler til vi har fått en oversikt over konsekvensene, sier Berit Nordseth Moen, administrerende direktør hos Alvdal Skurlag.

– Jeg har ikke kunnskap om situasjonen hos de andre produsentene, men det vil være naturlig at alle må permittere. De er nå preget av usikkerhet og alvoret som de står i, sier administrerende direktør Heidi Finstad i bransjeorganisasjonen Treindustrien til TV 2.

Full stopp

TRESJEF: Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

TV 2 kunne i går fortelle royalimpregnert kledning ikke lenger er lovlig å bruke fordi et tilsyn avdekket at panelet kan være brannfarlig. Et av produktene besto ikke testen. Samtidig har tilsynet avdekket feil produktinformasjon hos alle produsentene.

– Det er alvorlig at det er omsatt produkter som har dårligere brannegenskaper enn de produktinformasjonen oppgir, sier avdelingsdirektør Therese Brøndum i Direktoratet for byggkvalitet til TV 2.

– I realiteten har bransjen aldri testet at denne kledningen tilfredsstilte brannklassen, sier Heidi Finstad.

– Vil du beskrive det som en krisesituasjon?

– Det er en alvorlig situasjon når en ikke kan selge produktene en har trodd var fullt lovlig å selge. Denne saken har store samfunnsmessige konsekvenser, sier Finstad.

Store verdier

For det betyr at en rekke byggeprosjekt nå har stanset opp som følge av bruksforbudet på royalimpregnert kledning.

– Vi kan ikke tallfeste dette nærmere nå, sier Finstad.

Alvdal Skurlag tilbyr nå sine kunder alternativ kledning til bestilte prosjekter.

– Målet er at vi raskt skal finne løsninger og svar slik at royalkledningen kommer tilbake på markedet i henhold til kravene i brannklasse D, opplyser Nordseth Moen.

I fjor ble det anslagsvis solgt denne type kledning for 700 millioner kroner. Treindustrien er tydelig på at ansvaret ligger hos produsentene.

– Produsentene er ansvarlig for at det er solgt et produkt som ikke holder mål. Nå er det en utstrakt dialog mellom produsentene, boligprodusentene og kundene for å finne best mulig løsninger, sier Finstad.

– Hva kan løsningene være?

– På kort sikt kan det være å få utført brannfaglige vurderinger for å få på plass midlertidige brukstillatelser av bygg. Hvem som tar denne regningen må avklares, men produsentene har ansvaret. Likevel er det viktig med dialog her slik at det ikke iverksettes kostnadsdrivende tiltak som ikke er avtalt. I verste fall klarer ikke produsentene å bære kostandene og knekker ryggen etter et hav av reklamasjoner, mener administrerende direktør Finstad.

Advarer mot bekymring

Det kan gå flere måneder før de ulike produsentene har fått utført og eventuelt bestått testing av sine royalimpregnerte materialer.

– Jeg ønsker ikke tro noe som helst av utfallet og når dette vil komme. Vi må bare håpe at dette går bra slik at produktene blir friskmeldt, sier Finstad.

Finstad mener huseiere som har royalimpregert kledning ikke trenger å være bekymret.

– Vi oppfatter ikke at det er grunn til stor bekymring etter de brannfarlige vurderingene vi har fått til nå. Dette trenger ikke utgjøre noen stor risiko for personsikkerheten i bygninger, sier hun

Bygger'n, Montér, Obs BYGG og Maxbo opplyser til TV 2 at de har satt en midlertidig stopp for salget av denne typen kledning, mens de venter på teknisk avklaring fra industrien.

FORBUDT: Kristian Fjelltveit hos Bygger'n og de andre kjedene kan ikke selge royalimpregnert materiale til bruk til kledning. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi mener at åpenheten og informasjonen som er gitt av leverandørene og bransjen viser at man tar dette på alvor og jobber intenst for å rydde opp. , sier regionsjef Kristian Fjelltveit i E.A.Smith som driver Bygger'n.