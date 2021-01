I 1994 fikk jeg som 18-åring, og med blodferskt førerkort, min første bil. Det vil si, jeg disponerte det jeg kalte min første bil. Strengt tatt var den mamma og pappa sin, sånn på papiret.



Det var en mørkegrønn 1982-modell Renault 5 GTL, med beige sportsseter i velour og en tøff og sportslig plastfanger med gule tåklys foran. Den bilen glemmer jeg aldri.

Nå er det lenge siden 5-eren var på markedet sist. Det ble bare to generasjoner fra 1972 fram til 1996. Da forsvant den populære småbilen ut av sortimentet til Renault – og ble erstattet av Clio.

Men nå har Renault planene klare for et comeback! Og den gode nyheten for Norge, er at den blir elektrisk.

Den gang da. Her er en knalltøff Renault 5 Turbo fra 80-tallet.

Renaultion

For å gi oss en smakebit på hva vi har i vente, har den franske bilprodusenten vist fram en konseptbil: Prototype 5.

Den er en del av det Renault fiffig nok kaller "Renaulution" – som er deres ordspill på revolusjon (eller er det kanskje evolusjon?). Og det handler altså om elektrifisering. Syv nye, elektriske biler skal serveres innen 2025.

Men selv om de er midt oppe i en revolusjon, har de altså ikke glemt røttene. Og Prototyp 5, har noen klare likhetstrekk med sine forgjengere.

Både fronten og hekken har noen klare likhetstrekk med forgjengeren sin.

Bybil

Sjef for designavdelingen hos Renault, Gilles Vidal, har lagt vekt på at det gamle skal møte det nye. Ikke minst er dette tydelig i fronten. Her er det LED-lys-teknologi, belyst logo og spenstig design - samtidig som vi kjenner igjen linjene fra 70-tallet.

De stående baklysene og formen på hekkpartiet, er også lett å kjenne igjen.

Akkurat som originalen, er den kort og kompakt bil, som skal fungere godt i urbane miljøer. Men det skal sies at den nye ser betydelig mer sporty ut enn originalen.

Sjefen for design hos Renault, Gilles Vidal, sammen med Prototype 5.

Meldinger til omverden

Merk også at den er leken, for eksempel ved at den har en skjerm på toppen av dashbordet foran føreren. Denne kan vise fram meldinger til de som er utenfor bilen. Akkurat hvilke situasjoner den skal brukes, vites ikke. Men litt artig, er det jo.

Foreløpig er det ikke sluppet informasjon om motor eller batterier/rekkevidde. Men det som er sikkert, er at den skal produseres som ren elbil helt fra start. Fossilt drivstoff blir ikke aktuelt.

Vi håper produksjonsmodellen tar med seg veldig mye av designet fra prototypen.

Flere ikoner vekkes til live

Og tro ikke at Renaults gjenopplivning av kjente modeller stopper her. Neida, det er alt bekreftet at deres 4 skal gjenoppstå, også.

Denne kom på markedet i 1961, ble en stor suksess – og var med oss helt fram til 1992 (1994 i Slovenia). Det ble produsert over 8 millioner eksemplarer. Også 4 skal bli ren elbil.

Fra før har Renault stor suksess med sin elektriske småbil Zoe. Den har blant annet vært høyt oppe på registreringsstatistikken i Norge – og kom i en fornyet utgave i 2019. Den nye har rekkevidde på opptil 400 kilometer.

Men nå må jeg avslutte. Fikk plutselig en uforklarlig lyst til å sjekke om det er en pen, klassisk Renault 5 til salgs, der ute ...

