Jeg bor i en liten by på Vestlandet der det er en forhandler av hvert bilmerke. De fleste er lite villige til å gi rabatter. Jeg ser fra tid til annen kampanjer eller demobiler til god pris hos forhandlere i en annen landsdel, vanligvis på Østlandet.

For mitt vedkommende har jeg sett på en VW ID.3 Plus. Det ligger flere nesten nye biler på Finn.no til mer enn 50.000 under det den lokale forhandleren skal ha (med vinterdekk). Alle bilene er norske.

Det har vært en del problemer med ID.3 nå i starten. Når man kjøper en nybil hos en forhandler så har man gjerne litt ekstra "goodwill". Dessuten ønsker jeg gjerne å støtte det lokale næringslivet, men alt har sin pris... Hva tenker om å kjøpe bil der den er billigst, opp mot lokalt?

Benny svarer:

Heisann! De fleste av oss har veldig fokus på pris når vi skal ha bruktbil. Det samme gjelder kanskje ikke alltid for ny bil. Det er nok også generelt mindre forskjeller her, men de finnes absolutt.

Det kan være flere årsaker til at priser varierer. Forhandlere som har tilnærmet monopol i sitt marked, trenger jo gjerne ikke konkurrere på pris, slik jeg forstår det er i din hjemby.

Ligger derimot forhandleren i et tett befolket område der det ikke er langt til andre som selger samme merke, er situasjonen en annen. Da må man gjerne gjør noe for å skille seg fra konkurrentene: Og da er pris nærliggende.

Noen forhandlere kan også ta inn større partier av biler, dermed også at de har et lager av biler de vil bli kvitt. Da kan rabattene sitte løst. Det kan også handle om bonusordninger, der det gjelder å oppnå et visst volum. Igjen kan det gi rabatter.

I tilfellet med ID.3 har også jeg sett noen svært gode tilbud enkelte steder. Det er tydelig at det er forhandlere her som er motivert til å få ut biler kjapt. Da er det gjerne bare pris som gjelder.

Volkswagen ID.3 er blant bilene vi har sett gode tilbud på den siste tiden.

Bør være proffere

Jeg skjønner også godt argumentet ditt med å støtte lokalt næringsliv. Det er viktig. Du vil jo gjerne ha et sted du kan ta med bilen din på service og reparasjoner etter hvert. Hvis mange nok dropper å kjøpe nybil på hjemstedet, kan forhandlere bli borte.

En slags mellomløsning her, kan være å kartlegge pris flere steder. Så går du tilbake til din lokale forhandler og forklarer at du gjerne vil kjøpe bil hos dem – men at du synes prisen er for høy sammenlignet med tilbudene du har fått andre steder. Da gir du dem en sjanse til å komme deg i møte. Du skjønner nok fort hvis det ikke er aktuelt.

Hos enkelte forhandlere risikerer du nok å miste det du kaller "goodwill" hvis du kjøper andre steder. Men forhåpentligvis er forhandleren så proff at de gir deg god service uansett. Også din bil skal jo følges opp. Å miste en ettermarkedskunde betyr tapte inntekter. Og de gode forhandlerne er de som tenker at fornøyde kunder kommer tilbake, mens misfornøyde kan være tapt for alltid.

Jeg håper disse innspillene er til litt hjelp, lykke til med bilkjøp!

