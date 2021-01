Nesten 1000 ansatte opplevde seksuell trakassering på jobb i fjor

– Disse tilbakemeldingene ser vi svært alvorlig på. Ingen medarbeidere i Agder politidistrikt skal oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier politimester Arne Sundvoll i en pressemelding.

I fjor høst ba politidirektør Benedicte Bjørnland, i samråd med de tillitsvalgte om en arbeidsundersøkelse knyttet til seksuell trakassering i Agder politidistrikt.

Høyt på lista

78 prosent av de ansatte i Agder politidistrikt har svart på undersøkelsen.

I undersøkelsen kommer det frem at 44 ansatte (7,9 prosent) i Agder politidistrikt har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året.

– Tallene inkluderer 25 ansatte (4,5 prosent) som direkte sier de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, i tillegg til 19 ansatte (3,4 prosent) som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Undersøkelsens definisjon på konkrete hendelser innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger, står det videre.

Landsoversikten viser at Agder politidistrikt kommer høyt opp på listen over andel ansatte som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sammenlignet med andre distrikter.

– 904 for mange

Nasjonalt viste undersøkelsen at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet, har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.