Arne Svein (85) var først i køen – massevaksineringen er i gang

Byrådsleder Raymond Johansen refser regjeringens vaksinestrategi og sier at Oslo har kapasitet til å vaksinere 110.000 innbyggere i uka dersom kommunen får tildelt nok vaksiner.

– Hadde vi fått så mange vaksiner vi ønsket, hadde vi klart det på fem uker, sier Johansen.

Torsdag fikk Arne Svein Jul Bekken (85) sin første dose med koronavaksine i Bydel Bjerkes lokaler. Sprøytestikket markerte starten på massevaksinasjon mot korona av personer i Oslo, som ikke bor i institusjoner.

– Det skal ikke stå på oss. Vi er klare for å sette så mange vaksiner som mulig så raskt som mulig, sier Johansen.

Både byrådslederen og helsebyråd Robert Steen var til stede da 85-åringen fikk sin vaksine.

– Sterk grunn til bekymring

Selv om Raymond Johansen sier at torsdag var en gledens dag i Oslo, mener han at det er en sterk grunn til bekymring for økningen av importsmitte.

Johansen påpeker at Norge fremdeles er i fasen der mange arbeidsinnvandrere og langdistansependlere kommer tilbake etter juleferien.

I løpet av årets første ti dager har det landet 120 fly på Oslo lufthavn fra Litauen og Polen med 21.000 seter.

– Vi ser en seksdobling i smittetilfeller fra utlandet når vi sammenligner situasjonen fra før jul til situasjonen etter jul, sier han.

De siste sju dagene er det registrert over 1000 smittede i Oslo, noe som ligger tett opptil det høyeste ukesnittet hittil i pandemien.

– Til tross for innstramming fra nasjonalt hold, er avdekket mange hull. I dag kan man for eksempel gå rett forbi testsenteret på flyplassen uten å teste seg. Kravet er test innen 24 timer, men kommunen får ingen beskjed om hvem som har testet seg eller ikke. Derfor er jeg glad for at regjeringen vurderer å pålegge alle å teste seg på grensa, sier Johansen.

– Veldig alvorlig smittesituasjon

Helsebyråd Robert Steen sier på pressekonferansen torsdag at den første Moderna-vaksinen i Norge settes på Grünerløkka i Oslo fredag.

Fra klokken 14 torsdag vil kritisk viktig helsepersonell bli vaksinert, og det er helsepersonell ved legevakten som først får vaksinen.

Deretter fortsetter vaksineringen av personell innen akuttjenester, hjemmesykepleien og kommunens covid-19-enhet på Solvang.

– Vi er nå ferdige med å vaksinere beboere på 39 sykehjem og omsorgsboliger, og alle hjemmeboende over 85 år skal være vaksinert med første dose innen uke fem, sier Steen.

Steen understreker samtidig at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er veldig alvorlig og peker på at det forrige uke var totalt 1.117 personer i kommunen som ble registrert smittet.

– Det er det høyeste uketallet siden november i fjor da vi innførte kraftige koronatiltak, sier helsebyråden.

Strategi får kritikk

Norges vaksinestrategi har fått kritikk for å være langsom og lite effektiv. Denne uken er det hele 89 av landets kommuner som kun mottar et vaksineglass.

Norge har valgt en noe annerledes vaksinestrategi enn Danmark, Storbritannia og flere av de andre europeiske landene.

I stedet for å be folk reise inn til byene for å massevaksineres, sendes vaksinene ut til folk der de bor, i alle landets kriker og kroker.

– Vaksineplanen har sviktet

Frp-leder Siv Jensen mener vaksineplanen har sviktet. Nå utfordrer hun helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til å vurdere strategien på nytt.

– Tempoet er for lavt. Det er langt lavere enn hos land det er naturlig å sammenligne oss med, sier Jensen.

Hun har nå sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i Stortinget der hun ber om svar på om ikke det er på tide å endre planene.

Jensen understreker at hun ikke vil blande seg inn i medisinskfaglige vurderinger. Men hun er ikke overrasket over de mange spørsmålene som nå stilles ved regjeringens strategi.

– Vi lar vaksine stå på lager. Når man distribuerer rundt om i landet, skjer det i ekstremt små kvanta om gangen. Og det virker ikke som de har noen gjennomtenkt strategi for å sende dit smittetrykket er høyest, sier Frp-lederen.

Har fulgt planen

Hun frykter spesielt for konsekvensene for eldre, permitterte og bedrifter.

Men folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier vaksineringen i Norge har fulgt planen, selv om det har gått raskere i en del andre land.

– Vaksinasjonen i Norge går etter planen. Det betyr at det er kontrollert, det er effektivt, og det er raskt. Det har gått langsommere enn i noen andre land de første ukene. Framover vil vi bruke alle dosene, og vi vil være trygge på at vi kan gjennomføre hele veien fordi vi har et beredskapslager, sier FHI-sjefen.

Oslo kommune øker kapasiteten fra 63.000 til 110.000 vaksiner i uken i februar.