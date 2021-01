– Det er bare så herlig å se noe annet enn de fire veggene

Med hjemmekontor i flere måneder så Christine Baglo og familien muligheten til å ta med seg hverdagen til Lofoten for å samtidig oppleve et nytt spennende sted å bo.

– Å oppleve det å bo i en bygd, på en øde øy eller en helt annen by for en liten periode, det er jo en helt unik mulighet, sier Christine Baglo til God morgen Norge.

BORTEKONTOR: Christine Baglo og familien tok med seg hjemmekontoret og flyttet til Svolvær i Lofoten for tre måneder med nye opplevelser. Foto: Christine Baglo

Etter flere måneder med hjemmekontor ble hun lei, og valgte å realisere drømmen om å bo et annet sted. I romjulen satte familien kursen fra Østlandet mot Svolvær i Lofoten. Her har de leid et hus for noen måneder, for å kunne jobbe og samtidig nyte den vakre naturen.

«Workation» kalles det, og ifølge Baglo, som er webredaktør i Visit Norway, er dette blitt en stor internasjonal trend.

– «Workation» er det å kombinere jobb og ferie, slik at du reiser bort også tar du med deg jobben og jobber som vanlig. Også kan du nyte ting du elsker å gjøre.

Eventyret leverer

For noen dager siden opplevde hun og familien å se nordlyset rett ovenfor det lånte huset deres i Svolvær.

NORDLYS: I flere timer danset nordlyset på himmelen, til familiens store fornøyelse. Foto: Christine Baglo

– Det var helt sinnssykt. Det var et show som bare flerret i flere timer. Vi var bare ute og måpte, forteller webredaktøren om den utrolige naturopplevelsen.

– Vi trodde vi måtte reise for å finne nordlyset. Men det bare ramlet ned på taket vårt, det bare regnet nordlys. Så ja, eventyret leverer, forteller hun.

Krever planlegging

Men det kreves planlegging for å flytte to jobber og skolegangen til en ungdomsskoleelev til et helt annet fylke i Norge.

Og én ting det ikke går an å rømme fra er koronaen. Og med restriksjoner over hele landet måtte familien gjøre noen ekstra vurderinger.

– Vi planla jo dette i en periode da det var mye mindre restriksjoner. Og vi var nesten i karantene før vi kom opp hit. Men det krever planlegging, forteller Baglo.

SVOLVÆR: Her kan familien nyte naturen og gå på mange fjellturer etter jobb. Foto: Christine Baglo

Familien så på koronakrisen som en mulighet til å bytte hjemmekontoret ut med bortekontor. Datteren har begynt på ungdomsskole i Svolvær, noe hun trives veldig godt med. Og på bortekontoret logger foreldrene seg på Teams-møtene sine, mens ørner flakser forbi vinduet ute i den flotte naturen.

Leve litt i tillegg til jobb

Webredaktøren håper flere kan benytte seg av muligheten til å gjøre hjemmekontoret sitt om til gårdskontor, spakontor eller skihotellkontor. Så lenge man til enhver tid følger myndighetenes gjeldende retningslinjer under koronapandemien.

– Nå har jo arbeidsgiverne skjønt at folk med vanlige jobber kan være like effektive på hjemmekontoret, eller da gjøre det på bortekontor i stedet.

– Jeg har fått masse ny energi. Det er bare så herlig å se noe annet enn de fire veggene, sier hun.

LEVE LIVET: Familien Baglo gleder seg til mange flere opplevelser i den flotte naturen. Foto: Christine Baglo

For selv om man i en «workation» jobber som normalt, har man også muligheten til å oppleve mange nye spennende steder og opplevelser etter jobb.

– Vi elsker jo å være ute, gå fjellturer, nyte naturen og havet, sier hun om alt det de ønsker å oppleve mens de befinner seg i Lofoten.

Familiens plan er å være der frem til påske, og ser frem til alt de kan oppleve frem til da.

– Vi håper jo å få med oss litt bra skiføre etter hvert, det er ikke så mye snø her enda, slik at vi kommer oss litt ut i marka. Også vil vi nyte Lofot-fiske og skrei også. Ja, leve litt i tillegg til den vanlige jobben.