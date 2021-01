Takfirmaet ødela familiens vinduer – så startet en to år lang kamp

TV 2 HJELPER DEG: Familien Husom fikk stuevinduene ødelagt av firmaet som fikset taket. Over to år senere hadde selskapet fortsatt ikke ryddet opp etter seg.

Monica og Arne Husom på Høybråten i Oslo forteller om utallige mailer, telefoner og SMS-beskjeder, og de beskriver prosessen som håpløst treg og trist.

– I og med at de har tatt på seg skylda, innrømt feilen og sagt at de skal skifte vindusglassene, kan jeg ikke skjønne at dette skal ta så lang tid, sukker Monica.

– Vinduer som sandpapir

Vi skal nemlig helt tilbake til høsten 2018, da familien bestemte seg for å gjøre noe med taket på eneboligen fra 1981, grått og dekket med mose, som det etter hvert hadde blitt.

I stedet for å legge helt nytt tak, valgte de å kontakte selskapet Takfornyelse, som lovte en billigere løsning der man behandler og pusser opp det eksisterende taket. Og selve jobben på taket var de strålende fornøyd med.

– Men da sola begynte å skinne, så ikke vinduene ut som de skal. Noen av midlene som var brukt på taket hadde kommet på vinduene våre og gjort dem fulle av prikker. Når man drar neglene over høres det ut som sandpapir, forteller Arne.

SOM SANDPAPIR. Slik så stuevinduene ut etter at arbeidene på taket var ferdig. Foto: Privat.

Befaring etter ett år

Kontrakten var ikke inngått med Takfornyelse, men med selskapet Takfornying AS. De lovte å komme på befaring og se på skadene. Men det skulle ta mange utsettelser og nesten ett år før familien Husom omsider fikk besøk som lovet.

– Han så på glassene og konstaterte at dette kunne man ikke gjøre noe med. Så da tilbød han seg å skifte de vindusglassene som var ødelagte, sier Monica.

Men nok en høst og vinter gikk, med stadig nye forklaringer og unnskyldninger fra Takfornying om hvorfor de ikke hadde ordnet opp.

– Etter hvert fikk man jo litt følelsen av at taktikken gikk ut på å hale ut dette i tid, sånn at vi kanskje skulle gi opp og droppe saken, sier Arne.

Løsning – med ny motpart

I stedet ba familien Husom Forbrukerrådet om hjelp. Resultatet av meklingen ble en avtale i minnelighet i juni 2020:

«Takfornying Innlandet AS står for bytte av glass i fire stuevinduer og ett vindu i verandadør, hos Arne Husom. Takfornying Innlandet AS engasjerer glassmester som utfører bytte av vindu innen september måned i 2020.»

Tre firmanavn

Nå var det altså et tredje firmanavn å forholde seg til i tillegg til Takfornyelse og Takfornying, nemlig Takfornying Innlandet AS.

– Vi trodde vi forholdt oss til ett selskap og hadde kontrakt med de som utførte jobben her. Men vi har jo skjønt nå i ettertid at det har vært flere selskaper involvert, så det har blitt en uoversiktlig affære for oss, påpeker Arne.

Forbrukerrådet er heller ikke begeistret for at avtalepartner har fremstått såpass uklart i prosessen.

– Det er veldig uheldig at det ikke er tydelig og klart hvem som har ansvaret. I utgangspunktet skal forbruker forholde seg til den kontraktsparten man har inngått avtale med. Det er den som vil være ansvarlig for eventuelle reklamasjoner eller skader, slår jurist Pia Høst fast.

Brøt forliket

Bedre ble det ikke da september kom og gikk – uten at noen dukket opp for å skifte vindusglass som avtalt i forliket fra Forbrukerrådet. I stedet bare fortsatte unnskyldningene og utsettelsene.

MANGE UNNSKYLDNINGER. Det har blitt mange lovnader og utsettelser i løpet av de to årene familien Husom har ventet. Foto: Privat / Grafikk: Eli Gundersen, TV 2 hjelper deg.

TV 2 hjelper deg kontakter derfor både Takfornying AS og Takfornying Innlandet AS for å finne ut hva som er problemet. Det er etter hvert daglig leder i førstnevnte, Vegard Furhovden, som stiller opp til intervju.

I strid med retningslinjene

– Det er beklagelig at det har tatt to år å ordne opp, for det er helt stikk i strid med retningslinjene vi har. Vi har avdelinger rundt i hele landet og tillit til at de skal håndtere sine lokale kunder. Det er her feilen har skjedd. Samtidig er det selvfølgelig mitt ansvar som daglig leder i kjeden å følge opp, sier Furhovden.

– Har Familien Husom vært kunde hos Takfornying AS eller Takfornying Innlandet AS? Og hva er Takfornyelse AS, som de først gikk inn på nettsiden til?

– Takfornying AS er et kjedekonsept med samme logo i hele Norge. Det vil si at alle kundene er vårt ansvar. Takfornyelse.no er en hjemmeside som vår avdeling Takfornying Innlandet har brukt, og dette er mot det vi ønsker, forteller Furhovden, som lover å gjøre en innsats for å forhindre mer navneforvirring.

Tilbakebetaler penger

ORDNER OPP. Daglig leder Vegard Furhovden i Takfornying sørger for at Monica og Arne får erstatning for vindusglassene. Foto: TV 2 hjelper deg.

Han tar i tillegg grep for omsider å hjelpe familien Husom med nye vinduer.

– Når vi nå ble oppmerksomme på denne saken, gikk det 48 timer før vi imøtekom kundens ønske om løsning. De har fått tilbakebetalt 25.000 kroner, som er estimert pris på å skifte ut de aktuelle vindusrutene.

Dermed er Monica og Arne fornøyde:

– Den løsningen vi har blitt enige om er vi veldig godt fornøyde med. Vi er glade for at det løste seg til slutt og ser frem til å få nye vindusglass på plass.