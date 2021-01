Amund (23) overlevde både blodkreft og korona - nå gjør han noe få trodde var mulig

TV 2 møter brødrene Amund (23) og Eivind Vold (27) en iskald januardag ved Bestumkilen i Oslo.

Begge brødrene er på landslaget i padling, og smiler bredt til tross for at favorittarenaen deres er dekket av is.

– Vi kan jo fortsatt brøyte oss gjennom isen, ler Eivind.

De har grunn til å smile. For de vet at det som for kort tid siden var helt umulig nå har blitt en mulighet; At de to kan padle sammen i Tokyo-OL til sommeren.

Det er dette brødrene drømmer om nå. Og det kan skje, ifølge de to.

– Det har skjedd større mirakler før, sier lillebor Amund.

Men 23-åringen hadde aldri tenkt at han ville få muligheten så fort. For på veien har han kjempet en helt annen kamp.

Den tunge beskjeden

I august 2019 hadde Amund nylig tatt to sølv i U23-EM. Han ble regnet som landets største padletalent.

Alt lå til rette før VM i september. Der skulle han og Eivind, i samme kajakk, prøve å kvalifisere seg til OL på distansen K2 1000 meter.

Men slik ble det ikke.

Den 8. august fikk Amund beskjeden fra Rikshospitalet i Oslo om at han hadde fått blodkreft. Nærmere bestemt akutt lymfoblastisk leukemi.

– Jeg merket at kroppen ikke fungerte ordentlig. Så fikk jeg beskjeden; «Du har fått kreft», og alle planene du har blir lagt på is. Amund Vold

Storbror Eivind mistet partneren sin i kajakken, og VM ble en skuffelse. Han klarte ikke å kvalifisere seg til OL. Samtidig kjempet lillebror mot kreften.

PROGRESJON: Amund Vold var raskt i gang med trening etter kreftbeskjeden. Foto: TV 2

Legene var håpefulle og prognosene var gode, men utover høsten ble det verre. Han trengte et nytt immunforsvar, og måtte derfor igjennom en benmargstransplantasjon julen 2019. Heldigvis hadde eldstebroren Lars Christian samme vevstype som lillebror. Derfor kunne han stille som benmargsdonor.

Amund beskriver dette som «den beste julegaven han har fått». For operasjonen var vellykket, og immunforsvaret fungerte.

– Jeg ble helt kreftfri på slutten av 2019. De fjernet all kreften for at jeg kunne gjennomføre benmargstransplantasjonen. Jeg føler at jeg er frisk, men skal fortsatt gå til kontroller i fem år. Ting kan plutselig skje, understreker han.

– Jeg føler jeg har brukt opp min uflaks i livet

8. august 2020. Nøyaktig ett år etter kreftbeskjeden, fikk han nok en tung beskjed.

Amund visste at han var i risikogruppen, og gjorde alt for å ikke bli smittet av koronaviruset som nå herjet som en verdensomspennende pandemi. Likevel tok det ham.

– Det var akkurat samme datoen faktisk. Ett år etter jeg fikk kreft. Det er en ulykkesdato akkurat det der. Amund Vold

Men det nye immunforsvaret skulle vise seg å fungere bedre enn forventet. Han merket knapt viruset, og ble raskt frisk.

– Jeg føler jeg har brukt opp min uflaks her i livet snart, så jeg trenger litt medgang, sier 23-åringen med et smil.

Eivind skyter inn fra siden og forklarer at hele koronasituasjonen faktisk har gitt litt «hell i uhell». For på grunn av utbruddet ble OL i Tokyo flyttet til 2021. Dermed venter det en ny kvalifiseringsmulighet i mai.

BRØDRE: Amund Vold og Eivind Vold etter K2 1000 meter i Polen i 2019. Foto: Norges Padleforbund/NTB

Det er den kvalifiseringen som er første målet for de to.

– Amund har jo ikke gått glipp av noe i 2020, og selv om det er en lang vei til OL i sommer, så må vi må drømme om det. Det er ikke umulig, det er det ikke, sier Eivind.

– Jeg har ikke vist nivået til å kunne si at jeg skal padle sammen med Eivind i kvalifiseringen, så jeg må vise det tidlig når vi kommer oss på vannet igjen, så forbundet vil vurdere å sette meg inn, forklarer Amund.

Drømmen om OL

Inne på Oslo Kajakklubb sitter de side ved side på hver sin padlemaskin.

Amund forklarer at han er nødt til å balansere treningen. At han ikke må tøye strikken for langt. Allerede i starten av 2020 var han tilbake i trening. Og det siste halve året har han kommet langt.

– Han har ikke noe problemer med å henge med han der nå. I hvert fall ikke på vann, sier Eivind.

VISER GOD FORM: Amund Vold og Eivind Vold på Oslo kajakklubb. Foto: Erik Monrad-Hansen/TV 2.

For det er noe spesielt med den unge padleren. Legene på Rikshospitalet er overrasket over hvor fort han har blitt frisk, og hvor god fysisk progresjon han har vist.

Det er nettopp derfor de nå våger å drømme om OL.

– Er OL i sommer et mål for dere nå?

– Ja, det er det, konstaterer Eivind.

– Ja, så klart, for det var det som var planen før jeg ble syk. At vi skulle kjøre OL og VM sammen, sier Amund.

– Det er et mirakel om det går, men det er det vi trener for nå. Det er det som står i hodene våre, forteller Eivind.