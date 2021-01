Moderne biler handler ikke lenger bare om plass, ytelser, sikkerhet og design. Nå har teknologi blitt noe av det aller viktigste. Her gjelder det å ligge i kreativ og innovativ ledelse- og helst sette en ny standard.

BMW har vært gode på infotainment i en årrekke. De skapte til en viss grad furore i 2001, da de lanserte sitt iDrive-system i direktørbilen 7-serie.

Fysiske knapper ble da mer eller mindre borte. Her brukte man i stedet et menyhjul til å navigere i ulike menyer og systemer.

Det var kanskje ikke perfekt fra starten, men opp gjennom årene ble iDrive-systemet utviklet til å bli et av de aller beste på markedet.

Nå er de klare for å ta et nytt steg videre. Og det skjer med en bil som kommer til å bli høyaktuell i Norge: Det nye elektriske flaggskipet iX.

Slik skal BMW iX se ut.

Bilen vet mer enn deg

Når iX lanseres senere i år, overtar den også rollen som det teknologiske flaggskipet til BMW. Derfor blir iX også den første modellen med neste generasjon BMW iDrive.

Det nye betjenings- og infotainmentsystemet får blant annet digital intelligens, optimaliserte sensorer og skybaserte tjenester for et voksende utvalg av sanntidsdata. Det betyr at kjøretøyet i mange situasjoner har tilgang til mer informasjon enn føreren.

For eksempel kan systemet motta og vise farevarsler fra andre BMW-er og forutsi tilgjengeligheten av parkeringsplasser på en destinasjon.

De digitale instrumentene vises på en 12,3 tommers skjerm.

Klar for 5G

iDrive konfigureres for å utnytte potensialet til et intelligent oppkoblet kjøretøy, hvor datatrafikken er mer omfattende enn noen gang. Derfor er iX også den første modellen fra BMW Group (som også inkluderer Mini) som er klargjort for 5G.

Det åpner for rask kommunikasjon, trådløse oppdateringer og nok datakraft for autonome egenskaper. iX er konstruert for å behandle 20 ganger så mye data som tidligere modeller.

5G gjør det også mulig å behandle omtrent dobbelt så mye data fra ulike kjøretøysensorer enn hva som hittil har vært mulig.

Kontrollskjermen, som er del av den store buede skjermen, er på 14,9 tommer.

Dreiehjulet blir med videre!

Sentralt for neste generasjon iDrive i iX er den store, kurvede skjermen «BMW Curved Display». Dette er satt sammen av en 12,3" informasjonsskjerm og en 14,9" kontrollskjerm med touchkontroll.

I midtkonsollen finner vi et touchpanel, sammen med det klassiske dreiehjulet til infotainmentsystemet. Det siste vil mange sette pris på. Det betyr at man ikke er avhengig av å bruke berøringsskjermen. Og gjør det lettere å styre systemet, uten å flytte blikket fra veien.

Brukergrensesnittet er foreløpig ikke gjort kjent, men de første bildene viser noe av grafikken som tas i bruk.

Ny digital nøkkel-teknologi

Den første digitale nøkkelen for en BMW ble introdusert i 2018. BMW er også en av pionerene innen bruk av smarttelefon som digital bilnøkkel. I samarbeid med Apple var de den første bilprodusenten som introduserte digital bilnøkkel på iPhone. Bilen låses enkelt opp ved å holde iPhone-en mot sensoren i dørhåndtaket.

Med iX introduseres neste steg. Nå vil man på en enkel og sikker måte kunne låse opp og starte bilen uten å ta telefonen ut av vesken eller lommen. Den nye generasjonen av denne tjenesten er basert på Ultra-Wideband(UWB)-teknologi – en digital radioteknologi med kort båndbredde.

Kontrollskjermen er berøringssensitiv. Men du kan heldigvis også bruke et menyhjul i midtkonsollen, til å navigere rundt i menyene.

Vil ta imot bestillinger til våren

Apple og BMW har jobbet tett sammen med bransjeorganisasjonen CarConnectivity Consortium for å etablere en digital nøkkelspesifikasjon for UWB, og nok en gang sette en global standard for bilindustrien.

– Flere nye detaljer om BMW iX vil gjøres kjent i tiden fremover. Produksjonen starter i Dingolfing, Tyskland til sommeren, og de første bilene kommer til Norge til høsten, med lansering i november. Vår ambisjon er at norske forhandlere kan begynne å ta imot bestillinger nå til våren, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, i en pressemelding.

