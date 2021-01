Amerikansk stjerne: – Jeg ble mobbet av mine lagvenninner

Alt var ikke bare fryd og gammen på USAs suksessrike landslag. Den tidligere keeperstjernen Hope Solo forteller at hun ble mobbet av andre spillere på laget.

Det er i et intervju med BBCs podcast The Player Hope Solo kommer med uttalelsene om en mobbekultur på USAs landslag.

– Det fantes en del onde jenter på laget, sier hun.

Solo debuterte for USAs landslag tilbake i 2000. På den tiden var USAs fotballjenter regjerende verdensmestere, og hadde store stjerner som Mia Hamm, Brandi Chastain og Michelle Akers på laget.

202 LANDSKAMPER: Hope Solo spilte 202 landskamper for USA. Foto: Jim Rogash

Solo forteller at hun fikk en alt annen enn hyggelig velkomst på landslaget, spesielt de første årene. Hun beskriver en tøff tid sosialt.

– Folk var ikke snille med oss. Vi følte oss ikke velkomne. De ba oss ikke sitte med dem ved lunsjbordet. Det var virkelig tøft å vokse opp på landslaget både sosialt og spillemessig, sier hun til BBCs podcast The Player.

Den tidligere keeperen lyktes imidlertid med å etablere seg på landslaget, til tross for at enkelte lagvenninner forsøkte å fryse henne ut. 39-åringen kan slå i bordet med en verdensmestertittel og to OL-gull på sin merittliste med USAs fotballjenter.

Solo beskriver imidlertid det hun mener var en mobbekultur de første årene hun representerte USAs suksessrike landslag.

– Mange spillere kom fra rike, hvite familier. Det var kulturen på USAs landslag. Det var en veldig privilegert, hvit kultur. Jeg husker at jeg og Carli Lloyd pratet mye om den kulturen, at vi måtte endre den. Carli og jeg ønsket alle de nye spillerne velkommen, vi var ingen mobbere. Vi var snille mot de nye jentene som kom med på laget, noe jeg tror faktisk bidro til at vi ble mobbet, konstaterer hun.

Hun nevner ikke navn på lagvenninnene som mobbet henne, men understreker at miljøet innad i laget har bedret seg betraktelig de siste ti årene.

Samtidig påpeker den tidligere amerikanske stjernen at spillerne må tåle tøffe tilbakemeldinger når det gjelder de sportslige prestasjonene.

– Det er et fullstendig annerledes miljø nå, og det er ikke alltid en god ting. Jeg tror det kan skape mykere idrettsutøvere, sier Solo, som la opp sin internasjonale karriere etter Rio-OL i 2016.