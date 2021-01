Har snakket med 100 sugarbabes: – Det er egentlig sex i bytte mot penger

I løpet de siste årene har fenomenet «sugardating» skutt fart her til lands. I dokumentarer og avisoppslag har vi kunnet høre og lese om unge, attraktive kvinner som får penger, reiser og gaver for å date eldre, velstående menn.

Men er livet som sugarbabe like glamørost som det høres ut som? Er det uskyldig dating eller ren prostitusjon?

I programmet «Insider FEM» på TVNorge har programleder Milda Melland (35) tatt et dypdykk i tematikken.

I løpet av ett år har hun snakket med nærmere 100 norske kvinner i alderen 19-30 år som er eller har vært sugarbabe. Mye tyder på at det glamorøse livet kun gjelder et lite fåtall.

– De jeg har snakket med forteller om en virkelig som kanskje ikke har blitt avbildet tidligere. Mitt inntrykk av sugardating fra media, avisartikler og dokumentarer er at det er en glamorøs tilværelse og en enkel måte å tjene penger på. Mens de jentene vi har pratet med forteller at det her er egentlig sex i bytte mot penger, sier hun til God morgen Norge.

Kvinner som trenger penger

Melland forteller at det er flere grunner til at en kvinne ønsker å utforske sugardating.

– Det er ulike årsaker til at de gjør det, men en stor grunn er at de trenger penger. Hun ene jenta som vi møtte fikk ikke stipend og ikke nok vakter på jobb, så da tenkte hun at det her var en løsning for å få de pengene.

PÅ INNSIDEN: Insider FEM-programleder, Milda Melland, er sjokkert over hvor mange sugarbabes som har sex mot penger. Foto: TVNorge

Svein Øverland jobber som psykolog med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. I tillegg har han en spisskompetanse i retts- og sikkerhetspsykologi. Han sier seg enig i beskrivelsen til Melland.

– Det er veldig ofte økonomi og et ønske om status, gjenstand, reise eller en smak av det livet man ofte ser på tv og hører om. Også vet vi fra forskning at en del av dem har likhetstrekk med det vi ser fra unge jenter som også begynner med prostitusjon; at de kommer fra en litt trist bakgrunn. Men de er en veldig bred gruppe og veldig mange av dem er vanlige jenter, og attraktive for disse mennene, sier han til God morgen Norge.

– Hvem er disse mennene, da?

– Det er ingenting som tyder på at det er spesielt rike menn, men det er ofte menn som har kommet i en alder der de har mer økonomisk frihet og kan gjøre som de vil. Det ser ut som at det er mange av de samme mennene som kjøper seksuelle tjenester via for eksempel eskortesider og den type ting, sier han og fortsetter:

– Mange av de er vanlige menn i 40-50-årene som har kone og barn. Men ikke nødvendigvis disse millionærene som har flust av penger.

Mister kontrollen

I episoden, som ble tilgjengelig på Discovery+ torsdag, møter de en kvinne de har valgt å kalle for «Silje». Melland forteller at hun er en student i tidlig 20-årene fra Bergen. Kamerateamet blir med «Silje» før og etter en date.

Planen var at hun og den eldre mannen skulle på en kafé, etterfulgt av en tur på hotellrommet. Når «Silje» møter Melland igjen etter en drøy time, forteller hun at de droppet kafebesøket, da det var fullt og at de derfor gikk rett opp på rommet. Hun viser fram en konvolutt med penger og et hjertesmykke som hun mottok fra mannen.

– Hvordan var møtet med «Silje» etterpå?

– Merkelig egentlig. Jeg merket på henne at det ikke var en lystbetont opplevelse. Jeg synes det var tøft, samtidig har hun valgt dette selv, så jeg prøver ikke å sette henne i en offerposisjon heller. Men for meg er det en uvirkelig verden som jeg aldri har vært med på eller vurdert, så det var veldig uvanlig.

Da «Silje» startet med sugardating for nærmere tre år siden, bestemte hun seg for å ikke ha sex med mennene. Dette endret seg fort. Melland og Øverland forteller at dette er en gjenganger blant kvinnene.

IKKE RISIKOFRITT: Psykolog Svein Øverland advarer mot at det er fort å miste kontrollen når man driver med sugadating. Foto: Privat

Psykologen påpeker at selv om det går bra med veldig mange som driver med sugardating, er det ikke risikofritt.

– Man kan møte feil person, åpenbart. En person som er slem og bruker vold, men i tillegg vil menn kunne ta bilde av ting og dele ting, slik at livet ditt blir «fucka» dersom det kommer ting på avveie, sier han og legger til:

– Også er vi mennesker sånn at vi tror ofte at vi har mer kontroll enn vi har. Når vi kommer en situasjon der vi blir pushet på grensene våre, så ender man på en plass der man egentlig ikke har tenkt også angrer man bittert i etterkant. Men for andre er dette en opplevelse de tenker er helt greit og noe de ikke er stolte av, men som de gjør ved siden av.

En selvtillitsboost

For å komme tettere på dette miljøet, opprettet Melland en egen profil på en av de mange sidene som fronter sugardating. Etter avtale, lånte hun bilder av en ung jente. Kort tid senere strømmet meldingene inn.

– Jeg hadde ikke rukket å opprette profilen ferdig, før det ramlet inn med folk som var interessert. Så jeg ble rimelig sjokkert av det, samtidig som jeg merket at man fikk en selvtillitsboost, selv om det ikke var bilder av meg. Så jeg kan forstå at folk som trenger oppmerksomhet og bekreftelse, får det her.

– Ja, tror du at disse kvinnene får mer selvtillit?

– Ja, kanskje i starten. Også tror jeg at det sklir over til at man føler seg mer brukt eller som et kjøttstykke, som jeg følte meg som. Jeg frykter at det er der man ender dersom man ikke er unntaket og møter drømmemannen. Men av alle de har jeg pratet med er ikke det tilfellet.

Så til det store spørsmålet. Er sugardating prostitusjon eller uskyldig dating? Etter Melland sine erfaringer, heller hun mot det førstnevnte.

Øverland på sin side er splittet.

– Det er frivillig, men det er en transaksjon; at du bytter noe mot noe. Det er sånn sett noe du skal være veldig forsiktig med, sier psykologen og fortsetter:

– Mange vil ofte angre på det, fordi de ender opp med å gjøre ting de ikke ønsker. Det er ikke nødvendigvis er farlig, men noe de får dårlig smak i munnen av og skammer seg over. Men å kalle det for prostitusjon vil være å gå for langt og det er ikke alle som gir sex. De gir nærhet eller lignende ting som det, bare så det er sagt.