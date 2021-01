Modric kommer med råd til Ødegaard

Et fem minutters innhopp mot Celta Vigo 2. januar er det eneste Martin Ødegaard (22) kan vise til av spilletid for Real Madrid den siste tiden.

Da hadde han ikke vært på banen siden Champions League-nederlaget for Sjakthar Donetsk 1. desember.

– En jeg ønsket å ha her

En skade holdt drammenseren ute av spill i en liten periode av desember, men etter friskmeldingen har han varmet benken for Zinedine Zidanes stjernegalleri i fire av fem kamper - bortsett fra de nevnte fem minuttene mot Celta Vigo.

Det har ført til spekulasjoner om 22-åringens fremtid i den spanske hovedstaden.

Ødegaard ble hentet tilbake fra det som etter planen skulle vært et to år langt lån i Real Sociedad før sesongen, og Zidane er fremdeles klar på at det var en riktig vurdering.

– Martin er en spiller jeg ønsket å ha her. Han er en Real Madrid-spiller, og han kommer garantert til å lykkes i Real Madrid, sier Zidane på en pressekonferanse.

Loves spilletid

Lagkompis Luka Modric råder Ødegaard til å fortsette å legge ned jobben som kreves på trening for å hjelpe laget.

– Jeg liker ham både som spiller og person. Mitt råd til ham er å fortsette å jobbe. Hver gang han har muligheten til å spille må han gjøre det bra og prøve å gjøre en forskjell for å vise at han kan være her, sier den kroatiske Gullballen-vinneren til TV 2.

MIDTBANESJEF: Luka Modric. Foto: Efrem Lukatsky

Bortsett fra en litt tøff periode i november hvor Real Madrid kun kapret ett poeng på tre kamper har hvittrøyene holdt koken. Avstanden opp til serieleder og byrival Atlético er på fire poeng for Real Madrid, som er tabelltoer. Zidane lover Ødegaard spilletid, selv om det er trangt om plassene på et stjernespekket lag.

– Han har ikke spilt mye i det siste, men han jobber fremdeles hardt og kommer til å få minutter. Han kommer til å gi laget sikkerhet, sier Zidane.

– Dette er et øyeblikk. Han er livlig og fokusert - og det er det viktigste.

Real Madrid møter Athletic i Supercopa de España torsdag kveld.