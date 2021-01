Even (25) lever av å ta bilder av biler: – Genéve-tur forandret alt

Det er en bitende kald januarkveld ved Vikersundbakken, med stjerneklar himmel og 13 minusgrader. Dette er verdens største skiflygingsbakke, der bakkerekorden og dermed verdensrekorden, er på småville 253,5 meter! Ganske spektakulære omgivelser.



I mars skal det avvikles World Cup-renn her –men i kveld er det noe helt annet som står i fokus.

Foran bakken står min egen BMW i8, og fotograf Even Mellum (25) er i full gang med å gjøre seg klar til å ta bilder.

Han har nettopp kjørt over fjellet fra Bergen, ens ærend for å ta bilder av bilen. Han trenger nemlig nye motiver til Instagram-kontoen sin.

Der har han over 10.000 følgere, som venter på nye oppdateringer. De vet at bildene til Even pleier å bli bra.

Satser alt

Den blide bergenseren har i år satset alt – og skal livnære seg utelukkende på fotografering. Og det er biler som er hovedfokus.

Even Mellum har på kort tid blitt en av de beste bilfotografene i Norge.

Han har jobbet målbevisst og hardt for å komme dit han er i dag. På litt over tre år, har han fått over 10.000 følgere på Instagram, landet en fast avtale med Porsche Center Bergen og tatt noen unike bilder. I sistnevnte kategori finner vi blant annet Broiler-Mikkel sin Ford GT i helt spesielle omgivelser.

Målet er like enkelt, som det er ambisiøst:

– Jeg vil bli best i Norge på det jeg driver med.

Sjåføren kommer nok til å angre lenge på denne kjøreturen

Gjennombruddet

Det store gjennombruddet fikk han for to år siden, da han på eget initiativ reiste til den populære bilutstillingen i Genéve. Den er kjent for å være den mest spektakulære av bilutstillingene i Europa. Dit kommer nesten alle de villeste, råeste og dyreste nyhetene.

– Jeg dro dit først og fremst fordi jeg visste at de skulle vise fram den ekstreme superbilen Brabham BT62. Den ville jeg ha bilder av. Samtidig fikk jeg jo tatt bilder av mye annet, og delte ut kortet mitt til mange kontakter der nede. Etterpå sendt jeg ut noen av bildene mine, og fikk mange positive tilbakemeldinger, forteller Even.

Lamborghini i norsk fjellheim: Her må den dyttes i gang!

Du vet det blir en spesiell dag på jobb, når du skal ta bilder av TRE Lamborghini Aventador SVJ.

Uforglemmelig møte

Genéve-turen skulle også gi han en opplevelse han aldri vil glemme, takket være en bilsamler, en god kompis – og tre helt spesielle biler.

– Via en jeg kjenner, fikk jeg plutselig kontakt med en bilsamler. Han hadde en Lamborghini Aventador SVJ. SVJ er en spesialutgave, og eieren ville gjerne ha bilder av den. Da jeg møtte opp for å ta bildene, var det ikke én SVJ, men tre! Jeg kunne nesten ikke tro det jeg så. Det ble en heftig fotoshoot. Den Geneve-turen forandret alt. Etter det begynte ting virkelig å skje.

Det ble en annen minneverdig tur også, i 2019. Til Goodwood Festival of Speed, i England.

– Det er et helt fantastisk arrangement. Masse spesielle biler – og ikke minst artig og inspirerende å treffe andre fotografer. Jeg lærte mye, og fikk gode kontakter, der også.

Her skal de selge biler du ikke finner andre steder

Med lang lukkertid, ekstra lyskilde og flotte omgivelser, ble det noen spektakulære bilder i Vikersundbakken.

Vanskelig 2020

Som mange andre, opplevde Mellum et vanskelig år i fjor. Planen var blant annet å dra til USA, og være der i to måneder.

– Jeg hadde avtalene om fotografering klare, med flere samlere. Skulle begynne på Østkysten og ende opp på Vestkysten, med Las Vegas, Los Angeles og San Fransisco. Men det ble jo selvsagt ikke noe av, med alt som skjedde rundt Covid 19. Car Week i Monterey står fortsatt på Topp 3-lista over ting jeg vil få med meg, forteller Mellum.

Håpet er at ting normaliserer seg raskt, slik at han får gjennomført både den turen og flere andre, så snart det trygt.

Drømmebilen var eid av superstjerne – solgt til rekordpris

Ford GT i vinterland

Det bildet som Mellum har fått flest likes på, er av en 2006-modell Ford GT, eid av Mikkel Christensen i Broiler. Dette er en skikkelig klassiker og samlerbil. 2006-utgaven er andre generasjon av den legendariske racing- og filmbilen til Ford, som herjet på 60-tallet, blant annet med Steve McQueen bak rattet.

Hvordan Even fikk tatt bildene i Vikersundbakken kan du få mer informasjon om i faktaboksen under – og i bildeserien øverst i artikkelen.

GT-en ble foreviget i flott, norsk vinterlandskap.

– Det var et veldig spesielt oppdrag. Vi ønsket å få bilder av denne bilen på snø, for det hadde ikke blitt gjort før, forteller Mellum.

– Det ble helt rått

Snø fant de, og bildene ble tatt på kveldstid. Det ga en helt spesiell stemning – og omgivelser man ikke akkurat er vant med å se en Ford GT i.

– Det ble helt rått. De bildene er noe av det jeg er mest fornøyd med. Da vi la ut på Instagram fikk de nesten 5.000 likes, og det ble mange hyggelige tilbakemeldinger. Tydelig at folk satte pris på noe de ikke hadde sett før.

Planen for 2021 er kort og godt å få så mange oppdrag som mulig.

– Jeg har drømmejobben. Med hånden på hjertet, kan jeg si at jeg aldri har gruet meg til å en fotojobb. Jeg får kombinere interessen for både bil og foto. Bedre blir det ikke, smiler en småkald bergenser.

Først når alle kamera-batteriene har måttet knele i kulda, runder vi av for kvelden. De ferdige resultatene er verdt innsatsen, synes du ikke?

Her stopper superbilen midt på fjellet – selv sauene ser dumt på oss

Slik tok Even bildene i Vikersundbakken: Lang lukkertid på kamera: 20-25 sekunder. Blenderåpning: 8-9, slik at alt i bakgrunnen blir med. ISO så lav som mulig, siden det er mørkt: 160-200. – Mens kamera tar bilde, går jeg rundt bilen med lyskilden, og lyssetter det jeg vil framheve. Fordi det er lang lukkertid, blir ikke jeg registrert på bildet. – Etterpå behandler jeg bildene i Photoshop og redigeringsprogrammet Lightroom. Resultatet ser du bildeserien over. Der finner du også mer teknisk informasjon om kamera og redigering

Video: Vi fikk teste Miami Vice-bilen - med tidsriktig sveis!

Se vårt møte med selveste Ferrari Testarossa