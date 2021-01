Slik var den intense kampen mot klokka: – Det var verre enn en film

– Vi kom til et helt mørklagt område. Det var tett snødriv. Vanskelig å se. Men vi visste at det hadde gått et stort ras og at mange var savnet.

Arne Dihle og laget hans fra Oslo brann- og redningsetat var blant de første som kom frem til Gjerdrum om morgenen den 30. desember. Situasjonen var svært kaotisk og ingen visste noe om skredets størrelse eller antall savnede. Arne Dihles lag fikk i oppdrag å redde sovende mennesker ut av rastruede boliger så fort som mulig.

– Vi brøt opp dører, gikk inn og vekket folk i sengene. Jeg husker spesielt én dame som var døv. Hun skjønte ingenting. Hun våknet ikke før jeg tok på henne i sengen. En annen som ikke hadde fått inn høreapparatet skjønte heller ikke hva jeg ville, forteller Dihle.

PREGET: Redningsmann Arne Dihle forteller at leirskredet i Gjerdrum har gjort sterkt inntrykk. Han tar lettere til tårene nå. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Livredde

Han vet ikke hvor mange han reddet ut i løpet av disse avgjørende minuttene. Men han husker godt reaksjonene til dem han fikk ut i tide.

– De ble livredde. Fikk sjokk. Der står det plutselig store menn i stua deres, og så blir de revet ut av senga. De fikk på tøfler og en jakke, ikke noe mer.

– Kjente du da at det var en kamp mot klokka?

– Ja.

KATASTROFE: - Det var verre enn en film, sier redningsmann Arne Dihle om leirskredet i Gjerdrum. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere personer som var tatt av skredet ble reddet og heist opp i helikopter i live. Men på grunn av stor fare for nye ras, måtte redningsarbeidet på bakken vente.

– Redningsbroen fra Forsvaret ség flere meter fra den ble lagt ned. Det var store bevegelser i raset, sier Truls Aronsen.

Han er lagfører for et av Oslo brann- og rednings USAR-team (Urban Search and Rescue) som utfører søk og redning. Først da det var bygget broer og stier av blant annet isopor kunne han sende mannskapene sine og spesialtrente hunder inn i skredet.

TØFT: Laget til redningsleder Truls Aronsen fant én av de omkomne i leirskredet i Gjerdrum. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er som å gå på en løs flytebrygge. Aronsen forteller at sikkerheten rundt redningsmannskapet var svært høy.

– Det var droner som bare fulgte med på raskanten, personell fra NGI som passet på, og samtlige i laget gikk med GPS tracker for at man skulle vite hvor vi var til enhver tid, og da slipper man å gå å tenke på et potensielt nytt ras.

Arne Dihle sier at situasjonen var så dramatisk at det var vanskelig å forstå.

– Verre enn film

– Det var verre enn en film. Det var så ufattbart. Så mye større enn noe du noen gang tror du skal havne oppi. Man har aldri trent for noe sånt. Det er ingen som noen gang har snakket om noe sånt, og så står du plutselig midt i det og tenker at det er helt ekstremt.

Oslo brann- og redningsetats USAR-team samarbeider med politiets hundetjeneste. Truls Aronsen sier at de var helt avhengige av hundene i søket etter savnede.

– Alle våre skift startet med hundesøk. Uten hundetjenesten hadde vi antakeligvis ikke funnet noen.

Aronsen beskriver leiren som tidvis svært uhåndterlig.

– Noe leire var fast, som blåleire. Den andre leiren...jeg hørte en beskrive den som yoghurt. Veldig tyntflytende. Du vet ikke om det du har rundt deg er ti centimeter dypt eller ti meter dypt.

Redningsmannskapet hadde kun enkelt håndverktøy med seg ut i skredområdet. Alt annet ble for tungt. Med bare håndkraft flyttet de rester av bygningmasser bit for bit.

– De siste døgnene flyttet vi manuelt en treetasjes femmannsbolig for hånd, sier Arne Dihle, som innrømmer at det fysiske arbeidet tok på.

– Det gikk noen pakker Paracet.

Arbeidet i skredområdet var både tidkrevende og komplisert.

Se USARs egne bilder fra redningsaksjonen i bildekarusellen under.

VARMESØK: Politiet søker etter savnede med varmesøkende kamera. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat Les mer Varmesøkende kamera kan gi indikasjoner på liv i ruinene. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat Les mer Redningsmannskapene søkte hele døgnet. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat Les mer Leting i bygningsmasser ble alltid gjort etter at søkehunder hadde markert. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat Les mer Matter ble lagt ut for at ikke redningmannskapene skulle synke i leira. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat Les mer Politiet hadde flere søkehunder i arbeid. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat Les mer

– Vi brukte motorsag. Men man kan jo ikke bare stikke motorsaga i bunn og begynne å sage. Du må til enhver tid se hva du kapper. Rett på baksiden av den planken kan det jo ligge noe. Og det blir en form for tidstyv, at du må ta hensyn hele tiden. Flytter jeg på den er det noe annet som kommer i klem. Hvis jeg fjerner det, hva skjer med det som er igjen?

USAR-mannskapet jobbet systematisk i letingen etter savnede. Ved hjelp av blant annet hundene, varmesøkende kameraer og mobilsignaler, visste de likevel hvor de skulle lete.

– Vi hadde indikasjoner på at de fleste var i husene sine da raset gikk, det vil si at de har blitt med bygningsmassen ned i skredet. Det gir håp om å finne noen. De som var utenfor på åpen mark, var det mindre sjanse for å finne fordi de antakeligvis driver med og kan være hvor som helst.

Private eiendeler

Truls Aronsen sier at det er spesielt å lete etter mennesker du ikke kjenner, men allikevel komme så tett på.

– Du finner ytterst personlig eiendeler, fotoalbum, regninger. Det gjør at du selvfølgelig reflekterer over det du driver med.

De visste navnene på menneskene de lette etter. To av dem barn.

– Alle som var med på det laget jeg var med på, er fedre og har barn i ymse alder. Og vi visste jo at det var barn vi også lette etter. Du tar det innover deg. Og at her kan vi gjøre funn. Og det er ikke sikkert at den du finner er i live, sier lagfører Aronsen.

Nesten seks dager etter at skredet gikk, gjorde mannskapene plutselig funn. En liten hund hadde overlevd inne i et hulrom i et sammenrast hus. Det ga motivasjon.

– Da får du godfølelsen igjen. Først og fremst fordi du finner noe i live. Da er det flere muligheter, det gir en energiboost, sier Dihle.

HARDT: Det var hardt arbeid for mannskapene som måtte flytte bygningsmassen for hånd. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fant en omkommet

Men de fant aldri noen mennesker i live. Syv mennesker er så langt funnet omkommet. Laget til Arne og Truls fant en av dem.

– Vi fant en av de savnede rett før vaktskifte. Det var trist. Selvfølgelig var det det, sier Truls.

– Noen har nok vært litt under gjørme og det er kanskje litt tilfeldig at de ble sett. Andre har ligget i materiale, tett på sengene sine, sier Arne.

De har begge lang erfaring med redningsarbeid og har opplevd mye på jobb. Men de legger ikke skjul på at leirskredet i Gjerdrum har satt sine spor.

– Jeg er mer lettrørt. Det skal ikke så mye til før tårene kommer nå, sier Arne.

– Hva tror du det kommer av?

– Personlig tror jeg det er en blanding av å være sliten og inntrykk. Jeg tror noen av inntrykkene jeg sliter med er den førsteinnsatsen vår rett etter det skjedde. Det tenker jeg nok en del på.

Begge forteller om en redningsoperasjon der mange distrikter og etater samarbeidet svært godt. Da de avsluttet arbeidet ved skredet postet Arne denne meldingen på Facebook: