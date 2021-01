Aubameyang gir dette skylden for måltørken

Pierre-Emerick Aubameyang (31) har vært langt unna toppformen denne sesongen. Gaboneren mener et trøblete 2020 må ta mye av skylden.

15. september 2020 signerte Pierre-Emerick Aubameyang for tre nye år med Arsenal. Siden den gang har 31-åringen scoret to ligamål. Én straffescoring mot Manchester United og én utagbar avslutning mot Southampton. Den første scoringen, mot Fulham, kom tre dager før kontrakten ble signert.

– Hele året har vært vanskelig. Vi ga mye av oss selv mot slutten av forrige sesong for å klare å dra i land FA Cup-trofeet. Det ga oss plass i Europaligaen, noe som er veldig viktig for klubben.

Men en lang og utvidet sesong grunnet Covid-19 har kostet. En liten ferie ble innvilget først etter FA Cupfinalen 1. august.

– Det gjorde at jeg har ligget langt bak med forberedelsene inn i denne sesongen, sier en selvransakende 31-åring.

Arsenal har skuffet stort så langt, laget tok juleferie på 15. plass, fire poeng over nedrykksstreken. At lagets viktigste spiller har vært langt unna toppform har ikke hjulpet.

– Jeg gir alltid alt jeg har, men frem til nå har jeg ikke vært god nok. Jeg tenker positivt og jeg har tro på at jeg skal klare å snu det.

Tynget av kapteinsansvaret

Aubameyang er vant til å være best. Han er vant til presset som følger med. Han er vant til at fansen forventer scoringer. Denne høsten har 31-åringen opplevd skikkelig motgang, og står med kun tre mål på 15 kamper i ligaen. Samtidig skal han være en god kaptein for klubben.

– Ja, det er vanskelig å balansere det. Man skal være positiv og støtte lagkompisene samtidig som du selv er langt nede. Det har utvilsomt vært vanskelig i løpet av de siste månedene, men

– Jeg gjør mitt beste, sier Aubameyang og viser hele perleraden med tenner.

Forrige sesong bar gaboneren laget på sine skuldre. 22 mål ble fasit, 12 flere enn nestemann på listen, Alexandre Lacazette. Men det var ikke nok til å hindre en fiaskosesong som endte på 8. plass.

Den gang opplevde 31-åringen suksess selv om laget sviktet. Nå har alt gått mot dem begge.

– Alt blir lettere når man gjør det bra. Det er lettere både på og utenfor banen. Nå som jeg har gjort det dårlig, har jeg forsøkt å gå foran som et godt eksempel på treningsfeltet og i garderoben.

Optimisme og hardt arbeid betaler seg

Arsenal ser endelig ut til å ha klart å snu en dårlig trend. Tre strake seirer i Premier League gjør at troen er tilbake. Nå venter overkommelig motstand i Crystal Palace og Newcastle for the Gunners.

– Hvis vi vinner de to kommende kampene, kan det bety at vi virkelig har klart å snu en dårlig trend, sier Aubameyang.

– Vi er ikke langt bak topp seks-plassering så dette er tidspunktet for å melde seg på igjen i konkurransen, sier Arsenal-kapteinen.