Mener giganten bryter loven: – Vi blir lurt

I en pressemelding opplyser Forbrukerrådet at de klager inn Amazon for brudd på markedsføringsloven. Årsaken er at Forbrukerrådet mener Amazon gjør det for vanskelig for brukere å kansellere abonnement på tjenesten Amazon Prime.

– Det skal være like lett å avslutte, som å inngå et abonnement. Dessverre ser vi at aktører som Amazon gjør alt i sin makt for at brukerne skal fortsette å betale, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet hevder Amazon bevisst tvinger brukerne gjennom en rekke steg og bevisst forvirrer med tekst og design for å gjøre det så vanskelig som mulig å avslutte abonnementet.

– Praksisen med å manipulere oss til å gjøre valg som gagner selskapet er dessverre svært utbredt, og noe som ofte møter oss når vi for eksempel bestiller hotell, blir bedt om å dele personinformasjon eller ønsker refusjon når flyet ikke går, sier Blyverket.

– I strid med loven

Forbrukerrådet klager inn Amazon til Forbrukertilsynet for det de mener er urimelig handelspraksis og i strid med markedsføringsloven.

– Dette bryter ikke bare med brukernes forventninger, men er også etter vår mening i strid med både norsk og europeisk lovgivning.

På bakgrunn av Forbrukerrådets rapport går 16 forbrukerorganisasjoner i Europa og i USA torsdag til aksjon mot Amazon, og ber sine tilsyn se nærmere på problematikken.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket. Foto: Annika Byrde / NTB

Forbrukerrådet har nylig gjennomført en undersøkelse hvor én av fire svarer at de har opplevd vansker med å si opp digitale abonnementstjenester. Like mange sier at de betaler for tjenester de benytter så lite at de burde vært sagt opp.

– De aller fleste av oss bruker digitale tjenester for å se film, høre på musikk eller lydbøker, spille spill eller lese aviser. Samtidig opplever mange problemer med at det er mye enklere å inngå et abonnement enn å komme seg ut, sier Blyverket.

– Vi blir lurt

Forbrukerrådet mener det er opplagt at selskaper som Amazon spekulerer i at kunder skal gi opp kanselleringen, enten ved å flere ganger advare mot fordelene som forsvinner eller ved å gjøre prosessen så vanskelig at brukerne til slutt gir opp.

– Dessverre er bruken av manipulativt design og forvirrende informasjon en gjennomgående praksis på nett. Vi blir lurt til å ta valg som favoriserer selskapene, på bekostning av våre egne interesser, sier Blyverket, og fortsetter:

– Hvis Forbrukertilsynet er enige med oss i denne saken, kan det føre til at selskaper må gjøre det enklere for brukere å utføre de valgene de ønsker, også utover det å avslutte et abonnement.

Forbrukerrådet og syv andre europeiske forbrukerorganisasjoner har tidligere klaget inn Google for hvordan selskapet innhentet «samtykke» til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design. Klagen er fortsatt til behandling hos det irske Datatilsynet.