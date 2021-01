Stefan har glemt passordet – kan miste to milliarder kroner

Programmereren har bare to forsøk igjen før pengene forsvinner.

Programmereren Stefan Thomas har glemt passordet til harddisken, og er svært fortvilet, skriver The Guardian.

Årsaken er at harddisken til tyskeren, som er bosatt i San Fransisco, inneholder nøkkelen til Bitcoin-lommeboka hans.

Stefan Thomas har allerede tastet inn feil passord åtte ganger.

Taster han feil to ganger til, vil harddisken, som kalles IronKey, bli kryptert. Dermed får han aldri tilgang til pengene igjen.

FORMUE: Verdien av en bitcoin har skutt i taket. Nå er én bitcoin verdt nærmere 300.000 kroner. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Verdien gikk i taket

Lommeboka inneholder 7002 bitcoins som er verdt hele to milliarder kroner.

Bitcoinene fikk han i 2011 som betaling for en animasjonsvideo han laget, hvor han forklarte hvordan kryptovaluta fungerer.

Den gang var én bitcoin verdt mellom to og seks dollar, og Stefan glemte fort passordet han hadde skrevet ned på en lapp som senere forsvant.

Nå som én bitcoin er verdt rundt 34.000 dollar, altså nærmere 300.000 kroner, er Stefan blitt mer og mer desperat etter å få slått kloa i pengene.

– Jeg kom til et punkt hvor jeg sa til meg selv: «La det tilhøre fortiden, bare for din egen psykes skyld», forteller Stefan Thomas.

– Jeg lå der i senga og tenkte på det. Så gikk jeg til datamaskinen med en ny strategi, og det virket ikke, så ble jeg desperat igjen, sier han til The New York Times.

130 milliarder er «borte»

The Guardian skriver at kryptovalutaselskapet Chainalysis har estimert at rundt 20 prosent av alle bitcoins ligger på glemte eller utilgjengelige harddisker.

Med tanke på at det er 18,6 millioner bitcoins i omløp, er det snakk om en samlet verdi på hele 130 milliarder dollar.

Stefan Thomas har nå plassert harddisken på et sikkert sted, og håper at noen en gang kan hjelpe ham med å finne passordet.

Han sier at han nå har fått avsmak på kryptovaluta.

– Grunnen til at vi har banker er at vi ikke ønsker å gjøre alt en bank gjør, sier han.