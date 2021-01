Fotballryktene: – Manchester United dropper høyreback etter kontroversiell utestengelse

Manchester United flyr høyt om dagen. Det samme kan ikke sies om Jesse Lingard. 28-åringen har ikke fått et eneste minutt i Premier League denne sesongen, og en januarovergang virker sannsynlig. Sky Sports skriver at Manchester United har vært i samtaler med Nice om et utlån av Lingard. Det er ventet at en formell henvendelse vil komme i neste uke.

Manchester United har lagt planene om å prøve seg på Atletico Madrids Kieran Trippier på is. Det skriver Manchester Evening News. Grunnen er at Tripper nylig ble utestengt i ti kamper for brudd på betting-retningslinjene. Fifa har siden opphevet utestengelsen i påvente av etterforskning, men Manchester United ønsker ikke å ta risikoen med å hente Trippier nå. I utgangspunktet ønsket Manchester United Trippier for å gi Aaron Wan-Bissaka konkurranse på høyresiden.

Tottenham vurderer å løse Danny Rose fra kontrakten i januarvinduet. Sam Allardyce sies å være interessert i 30-åringen, skriver Talksport.

Mesut Özil vil tjene 80 millioner kroner frem til kontrakten hans løper ut ved sesongslutt. Nå har tyskeren tilbudt seg å avse deler av lønnen for å komme seg vekk fra Arsenal i januarvinduet, skriver The Athletic.

Arsenals engelske spiss Folarin Balogun (19) har bestemt seg for å fortsette karrieren i RB Leipzig, skriver Football Insider.

Manchester City virker å være godt dekket på stopperplass for tiden. Det kan bane vei for at Eric Garcia kan forlate klubben allerede i januarvinduet, men overgangen til Barcelona er fortsatt et stykke unna til tross for at han er enige med den katalanske storklubben om de personlige betingelsene.

Barcelona-sjef Ronald Koeman føler seg trygg på at han vil klare å sikre seg signaturene til Liverpools Georginio Wijnaldum og Lyons Memphis Depay i sommer. Begge spillere vil komme gratis. Det skriver Mundo Deportivo.

Liverpool planlegger et sommerkjøp av Brightons forsvarsspiller Ben White, skriver Liverpool Echo. Samtidig er Merseyside-klubbens nigerianske spiss Taiwo Awoniyi ønsket av både Celtic og Rangers.

Det har vært stille rundt Jack Wilshere den siste tiden. Nå kan han være på vei til Bournemouth etter et imponerende prøvespill i klubben, skriver Daily Mail. Bournemouth-manager Jason Tindall er villig til å tilby Wilshere en korttidskontrakt.

Tottenham-manager José Mourinho insisterer på at Harry Winks ikke vil bli lånt ut eller solgt denne måneden, skriver Football London. Det er lettere å slippe Jack Clarke, som etter all sannsynlighet blir Stoke-spiller ut sesongen. I Everton går det mot en januarovergang for Jonjoe Kenny. Burnley kan bli neste stoppested, skriver Liverpool Echo.