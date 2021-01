Twitter-sjefen: – Feirer ikke Trump-utestengelsen

Twitter-sjef Jack Dorsey sier han verken feirer eller er stolt over å ha stengt kontoen til president Donald Trump, men at det var en rett avgjørelse.

– Jeg feirer ikke og er ikke stolt over at vi sperret @realDonaldTrump ute fra Twitter eller at vi endte der. Etter en tydelig advarsel om at vi kom til å gjøre det, tok vi avgjørelsen ut fra den beste informasjonen vi hadde basert på trusler mot vår fysiske sikkerhet både på og utenfor Twitter, skriver han i en serie innlegg.

Lørdag 9. januar kunngjorde selskapet at Trumps tid på Twitter var over fo godt. Twitter mener presidenten oppildnet til ytterligere voldsbruk etter stormingen av Kongressen.

Dorsey sier han står for beslutningen, men at å stenge en konto permanent får følger og er et nederlag for den «gode samtalen».

Dorsey og Twitter har tidligere blitt anklaget av Trump og hans konservative støttespillere om å være partiske. Bakgrunnen for anklagene var blant annet at det sosiale mediet begrenset rekkevidden på innlegg og merket dem med advarsler om misvisende eller feil informasjon.