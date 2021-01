Pelosi: – Ingen står over loven

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, sier riksrettstiltalen mot president Donald Trump viser at ingen står over loven.

Onsdag kveld stemte et flertall i Representantenes hus for å stille den amerikanske presidenten for riksrett for andre gang på 13 måneder.

– I dag demonstrerte huset at ingen er over loven, ikke engang USAs president, sa speaker Nancy Pelosi da hun signerte resolusjonen som ble vedtatt i Representantenes hus.

Samtlige 222 demokratiske kongressrepresentanter og ti av de 211 republikanske stemte for resolusjonen etter en intens og følelsesladd flere timer lang debatt. 197 representanter stemte imot.

– Trump er en klar og konstant fare for nasjonen og må gå av, sa speaker Nancy Pelosi da Representantenes hus startet debatten om riksrett mot presidenten.

Den 74 år gamle presidenten er tiltalt for å ha oppildnet til opprør da han formanet sine tilhengere om å marsjere mot Kongressen i Washington. Det førte til at en mobb av Trump-tilhengere stormet den amerikanske nasjonalforsamlingen.