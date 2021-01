Fordømmer volden under kongress-stormingen

President Donald Trump gikk hardt ut mot voldshandlingene under kongress-stormingen forrige uke.

I en video publisert av Det hvite hus på Twitter, talte Trump onsdag kveld. Han gikk hardt ut mot Kongress-stormingen som fant sted forrige uke,

– Jeg fordømmer volden som vi så i forrige uke. Vold og vandalisme har absolutt ingen plass i vårt land, og ingen plass i vår bevegelse, sa Trump.

Innlegget ble publisert noen timer etter at avstemningen i Representantenes hus var klar, og Trump med dette ble den første presidenten i historien som stilles for riksrett to ganger.

Han nevner ingenting om det faktum at han har blitt stilt for riksrett for andre gang.