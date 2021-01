På mandag gikk miljøaktivist og pappa Kurt Oddekalv under isen og omkom i et forsøk på å redde hunden «Kompis». Nå lover barna hans å ta stafettpinnen videre – og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

På mandag døde Kurt Oddekalv etter å ha gått gjennom isen på Bahusvatnet i Bergen.

– Takk pappa. Vi tar kampen nå, skriver barna hans, Mathilde, Ruben, Odin og Gyda, i et Facebook-innlegg onsdag kveld.

– Tro mot det han elsket døde pappa i forsøket på å redde hunden til vår yngste søster Mathilde fra å drukne under isen. Hunden «Kompis» ble også med han videre som følge på reisen, fortsetter de.

«Who dares win»

Familien er fremdeles satt ut etter den tragiske hendelsen.

Kurt Oddekalv var kjent en lidenskapelig miljøforkjemper. Foto: Privat

– Sjokket traff oss som lyn fra klar himmel på mandag. Vår kjære pappa dro helt uventet videre til nye jaktmarker, skriver de.

De takker for all støtte, som de vil ta med seg inn i den vanskelige tiden som nå venter dem.

Kurt Oddekalv, eller «Kurt'n» var kjent for sitt brennende engasjement for miljøet, og var leder av Norges miljøforbund som han opprettet i 1993.

Oddekalv på fisketur Foto: Daniel Christoffersen / Skog

– «Who dares win» var hans motto, og det levde han etter til sitt ytterste, uttaler barna til Oddekalv.

Ekte kjærlighet

De beskriver faren sin som «en flammende engasjert, uredd og klartalende miljøkriger med høy integritet», men legger vekt på at han for dem også var «kjærlig, sterk og tilstedeværende som far» og «en strålende lærer».

– Alt Kurt gjorde, gjorde han fordi han elsket. Alle handlingene hadde sitt utspring i en intens og ekte kjærlighet til naturen, dyr og mennesker – og symbiosen de imellom. Han skjønte tidligere enn de fleste at alt han elsket er truet. Noe det fortsatt er.

Kurt Oddekalv på båttur sammen med sine barnebarn. Foto: Ruben M. Oddekalv

Barna har mottatt støtteerklæringer fra alle verdens hjørner. Blant dem som har kunngjort sin sympati er statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), leder i Vestland Frp Gustav Bahus og nestleder i Miljøpartiet de grønne Arild Hermstad.

I uttalelsen takker barna sin far for alt har har gjort i sin levetid, både som pappa og som miljøforkjemper.

– Pappa er vel et godt bevis på at en person ikke kan løse alle disse utfordringene vi nå står ovenfor - alene, men at en person faktisk kan gjøre en forskjell.

– Hvil i fred, kjære pappa. Vi tar kampen videre, avslutter de.

Brødrene plukker opp fakkelen

Etter den brå bortgangen til Kurt Oddekalv, ble sønnen Ruben Oddekalv tirsdag midlertidig leder frem til det blir valg av ny leder i Norges miljøvernforbund. Dette ble enstemmig vedtatt i styret.

Broren, Odin Oddekalv, setter på sin side livet på pause for å delta i gjenoppbygging og videreføring av organisasjonen i denne utfordrende tiden.

– Det er ingenting som er ferdig nå, sier Odin Oddekalv.

Kurt Oddekalv, her sammen med sønnen Odin Oddekalv i deres egen stue. Foto: Aksel Jermstad

– Jeg velger nå å legge fra meg alt, og returnerer øyeblikkelig til Bergen for å stå skulder til skulder med min bror Ruben. Jeg vil hjelpe til og jobbe med hele min kraft i Miljøvernforbundet til organisasjonen er fornyet, sterkere, modnere og slagkraftig igjen, skriver Odin Oddekalv i en melding til TV 2.

– Det er det eneste riktige å gjøre nå. Vi mener det med hele vår sjel når vi barna melder at kampen for miljøet fortsetter i sin ytterste form. Pappa har forberedt oss på dette hele livet, fortsetter han.

Det handlet om å bry seg

Norges miljøvernforbund publiserte tirsdag et minneord til Oddekalv.

– Kurt har etterlatt seg mange og solide spor i norsk samfunn og politikk. Ikke bare har han bygd opp Norges Miljøvernforbund, men han har også sikret at forbundet har mange viktige verktøy til for miljøet, heter det i minneordet.

Oddekalv var leder i Norges Miljøvernforbund, som han startet i 1993. Foto: Norges miljøvernforbund

– For Kurt handlet det alltid om å bry seg. Både om sine medmennesker og om de medskapningene som ikke selv kunne forsvare seg.

De skriver om at de har slitt med økonomien i lengre tid, og at dette for Oddekalv som leder «har vært en strevsom og tyngende oppgave».

– Vi har med tapet av Kurt Oddekalv mistet vår aller beste. Tiden etter hans bortgang blir lang og tøff, men det var akkurat det han lærte oss opp til og forberedte oss på. Veien går videre og den har vi startet på nå, skriver de.