Ekspert med advarsel før Norges VM-åpning: – Redd for den kampen

Frankrike kommer inn til håndball-VM i svak form. Fra de to kampene mot Serbia i EM-kvalifiseringen nylig fikk de kun med seg ett poeng.

Laget er også uten stjernene Nikola Karabatic og Elohim Prandi i VM.

I den franske sportsavisen L'Équipe skrives det om krise.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er ikke med på svartmalingen av Norges motstander i første VM-kamp torsdag kveld.

– Det er en griseskummel kamp. Det er et lag som har vært der oppe og flytt. Jeg så intervjuet med Nedim Remili, som mener alt har smuldret bort. Det snakkes om ny trener og at alt skal bygges på nytt, men det er noen «spellere» som løper rundt der, altså, sier han i «Kommentatorbua».

– Dica Mem kan få flyt der. Vincent Gérard kan stenge igjen, slik han gjorde i VM i 2017. De har spillere som Ludovic Fabregas. Det er mange verdensklassespillere. Hvis de får satt det noenlunde sammen, ikke tro at Norge skal spassere gjennom. Jeg er redd for den kampen, advarer Svele.

Nøkkelkamp i åpningen

Svele legger imidlertid til at han tror Norge går ut av kampen med to poeng. Det kan vise seg å bli svært verdifullt på veien videre i VM.

– Taperen av den kampen kan fort møte regjerende europamester Spania i kvartfinalen. Vinneren havner kanskje på Tyskland eller Ungarn. Kvaliteten på motstanderen i den kvartfinalen og veien mot semifinale avgjøres mot Frankrike, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

Det virker det norske laget å være klar over.

– Den er veldig viktig. Den kan gjøre ting mye enklere for oss. Skulle vi gå på et feilskjær der, kan vi likevel nå drømmen, men da vil vi ha kniven mer på strupen gjennom mesterskapet, sier Sander Sagosen.

– Det blir en nøkkelkamp. Det er helt klart den tøffeste motstanderen i innledende spill. Jeg tror det laget som vinner den kampen har en stor fordel inn i mellomspillet, sier landslagskaptein Bjarte Myrhol.

– Det er to store poeng der, men det er ikke avgjørende for om vi står i kvartfinale eller ikke, sier landslagssjef Christian Berge.

Både Norge og Frankrike er store favoritter til å slå de to andre lagene i gruppespillet: Østerrike og Sveits.

Usikker på hva som kommer

Norges landslagssjef tar Guillaume Gilles menn på største alvor, til tross for at de kommer til Egypt med svake resultater mot Serbia.

– Det er nok et lag med en ny trener som leter litt etter stabilitet, men det er fremdeles et godt lag. De har Karabatic og Prandi ute, men det er gode spillere som kommer. Jeg vet ikke hvor mye vekt vi skal legge på kampene mot Serbia. De har alltid spilt 5-1 mot oss, men der kom de i 6-0. Jeg er spent, og jeg gleder meg, sier Berge.

NY TRENER: Guillaume Gille leder det franske laget i VM. Foto: Nolwenn Le Gouic / BILDBYRÅN

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det kan være en fordel for Frankrike offensivt at de er uten en kneskadet Nikola Karabatic, for Svele mener det gjør at Frankrike kan angripere med større fart.

Henrik Jakobsen, som til daglig spiller i Frankrike for Toulouse, tror det franske laget er mer stresset enn vanlig før mesterskapet.

– Jeg tror de er på leit. Jeg tror de mangler en klar lederperson i gruppen uten Karabtic. Jeg tror det har kostet dem mye, men jeg har faktisk troen på at de klarer å finne en god vei å gå i løpet av mesterskapet. Så er spørsmålet om de rekker å finne den mot oss, sier Jakobsen.