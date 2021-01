I ferd med å gjenoppbygge United: – Minner om Ferguson

Fire semifinaler og én tredjeplass i Premier League er det Ole Gunnar Solskjær har å vise til som Manchester United-manager så langt. Nå har nordmannen tatt de røde djevlene tilbake på toppen av Premier League. Det er 1215 dager siden sist United var innehaver av den posisjonen etter at alle Premier League-lagene hadde spilt like mange kamper. De engelske ekspertene tror nå man begynner å se konturene av «prosjekt Solskjær».

– Jeg synes de har gjort det veldig bra og det viser også tabellen. Ingen United-supporter forventet dette på starten av sesongen, de forventet det heller ikke en måned ut i sesongen etter at Tottenham hadde scoret seks mål på Old Trafford. Ole og laget skal ha honnør for den seiersrekken de har satt sammen, sier redaktør i supportermagasinet United We Stand, Andy Mitten til TV 2.

Mitten, som har fulgt Manchester United tett i over 30 år, er overbevist om at Solskjær er rett mann for jobben. Det er også kollega og The Times-journalist, Paul Hirst.

– Jeg tror han har fått flere til å tro på seg. Man kan ikke stille spørsmål til en person som har fått United så høyt opp på tabellen. De har ikke vært involvert i en tittelkamp siden Ferguson ga seg, så det er imponerende det de har klart hittil og flere vil nok behandle han med litt mer respekt framover, sier Hirst.

Hylles for endringene bak lukkede dører

Mer respekt er noe Solskjær også er i ferd med å få på innsiden av Manchester United, skal vi tro ekspertene. Direktør Ed Woodward har blant annet hyllet kristiansunderen for miljøet og kulturen han er i ferd med å innføre på treningsanlegget på Carrington.

– Carrington er en lykkeligere plass nå enn det har vært under tidligere managere. Manchester United har over 1000 ansatte. Felles for alle som jobber der er at de føler at de kan gå inn på Oles kontor, fordi døren er alltid åpen. Han har et godt arbeidsforhold med alle, forklarer Mitten og fortsetter:

– Alt dette er en del av den kulturendringen klubben bestemte seg for å gjøre i 2018. På grunn av dette har også rekrutteringen blitt bedre. Bruno Fernandes har for eksempel vært en fantastisk signering og Ole er dypt involvert i alt som handler om overganger. Han ønsker å signere unge, spennende spillere.

– Det jeg tror Woodward liker aller best er at han gått tilbake til klubbens tradisjoner. Han investerer i unge spillere som kommer opp gjennom akademiet og de spiller attraktiv fotball, legger Hirst til.

Som fotballkorrespondent for The Times i Manchester er Hirst ukentlig i kontakt med mennesker i og rundt de to Manchester-lagene. Han kan fortelle at likhetene mellom Solskjær og hans store forbilde, Sir Alex Ferguson, er mange.

– Ole minner om Sir Alex Ferguson. Hans måte å styre laget på er ganske lik hvordan Ferguson gjorde det. Han står ikke fremst på treningsfeltet, han holder seg litt i bakgrunnen og observerer, akkurat som Ferguson, forteller Hirst.

Vinden har snudd

Nå kan det se ut til at Manchester United og Ole Gunnar Solskjær for alvor er i ferd med høste fruktene av det arbeidet som har blitt lagt ned de siste årene. Etter en begredelig start på sesongen og bare sju poeng på de første seks kampene, har de neste elleve gitt 29.

– Man må beundre Solskjær for måten han har snudd det på. Det er ikke mange ukene siden redaktøren min spurte meg om hvor lang tid han hadde igjen, spesielt etter Champions League-exiten. Om de klarer å holde den posisjonen de har nå i en ti kamper framover så har de virkelig en sjanse til å vinne, sier Hirst.

Og med oppturen kommer også støtten. For der mange United-supportere ønsket Solskjærs hode på et fat i begynnelsen av november, virker det nå som om vinden har snudd i den røde delen av Manchester.

– Jeg tror det er flere som nå sier at han har motbevist dem, men jeg synes ikke at det er helt rettferdig at folk kan kritisere så heftig som enkelte har gjort, for å så si at han har motbevist dem. Jeg mener at supporterne skal vise støtte uansett. Ole er i ferd med å sette sammen et vinnerlag. Det vil komme flere fartsdumper, det er jeg sikker på, men bare se på tabellen. United er i en fantastisk posisjon og det skal han ha mye av æren for, sier Mitten bestemt.

Til Liverpool som tittelutfordrer

Det har nå gått nesten åtte år siden sist Manchester United for alvor var en del av tittelkampen i Premier League. En tittelkamp de røde djevlene vant i det som ble Sir Alex Fergusons siste sesong på Old Trafford. Etter seriemesterskapet i 2013 er en 2. plass fra 17/18-sesongen under José Mourinho klubbens bestenotering.

– Okei, Mourinhos lag fikk 81 poeng og avsluttet på andre plass i 2018, men det var aldri en skikkelig tittelkamp det året. Nå føles det ut som det er en tittelkamp. United-supporterne feirer når West Bromwich utligner på Anfield og når Manchester City taper poeng. Det er spennende, det er sånn fotball skal være, sier Mitten.

Den britiske journalisten følger United tettere enn de fleste og i tillegg til sin jobb med supportermagasinet United We Stand, jobber han for anerkjente The Athletic. På søndag er han på plass på Anfield for å se det som blir omtalt som det største oppgjøret i engelsk fotball: Liverpool - Manchester United.

– Det ville vært massivt om Manchester United skulle klare å slå Liverpool på Anfield. Det er ikke det samme som å vinne ligaen, men det ville virkelig sendt sjokkbølger over hele verden. Liverpool er favoritter, men vi skal huske at United er det laget som er i best form, påpeker Mitten.

For der Manchester United har åtte seire og to uavgjort på sine ti siste kamper, har det lugget mer for Jürgen Klopps mannskap. Fem uavgjort, fire seire og ett tap er det gjengen fra Merseyside har fått med seg fra sine ti foregående oppgjør. Med seier vil Solskjær og co skaffe seg en luke på seks poeng ned til den regjerende mesteren.

– Det faktum at de nå kjemper om tittelen gir kampen enda litt mer krydder. Gitt de siste resultatene vil jeg også si at United har en mye større sjanse nå, enn det de hadde før jul. Om de skulle vinne ville det vært hans største prestasjon som Manchester United-manager på grunn av betydningen det har, både for tittelracet, men også for klubben, avslutter Hirst.

