Onsdag ble det vedtatt at Donald Trump stilles til riksrett for andre gang. Dermed er han historisk.

Som første president i historien stilles Donald Trump for riksrett for andre gang. Det skjer et knapt år etter at han ble frikjent i januar 2020.

Med kun én uke igjen av presidentperioden, kan de tyde på at riksrettssaken vil foregå etter at Trump har gått av.

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at Trump nå forlater Det hvite hus som en slagen mann, både politisk og økonomisk.

– Donald Trump stilte til valg, ikke fordi han tenkte han kom til å vinne, men for å styrke merkevaren Trump. Nå ender Trump med å bli stilt for riksrett to ganger, noe som utgjør halvparten av alle riksrettssaker i hele den amerikanske historien. Han tapte både presidentskapet, representantenes hus og senatet, sier Bergesen og legger til:

– Donald Trump er en historisk taper.

– Slo noen sprekker

Ti av 232 republikanere valgte å gå imot sin president, og stemte for å stille Trump for riksrett.

Politisk journalist i Nationen og USA-kjenner Henrik Heldahl sier at dette slo noen sprekker i «Trumpismen», men ikke så mye at dammen sprakk.

– De aller fleste står ved Trump, og det er en liten pekepinn på hvordan det kan gå i Senatet. Men dersom dette hadde vært en hemmelig avstemming, så tror jeg et flertall av republikanerne hadde stemt for å stille Trump for riksrett, sier Heldahl.

Mange republikanere har uttalt at de er redd for sin politiske skjebne ved og åpent gå i mot Trump. Heldahl mener derfor at resultatet i Senatet er 100 % avhengig av hvordan majoritetsleder Mitch McConell stemmer.

– Han kan gi den nødvendige ryggdekningen folk trenger for å stemme for, sier Heldahl.

– Enklere å forstå

Tidligere onsdag uttalte McConell at han enda ikke har bestemt seg for hva han vil stemme. I et brev til sine kolleger skrev han at han ikke uteluker at han vil stemme for å kjenne Trump skyldig.

Heldahl mener det er større sannsynlighet for at Trump bli dømt denne gangen, sammenlignet med riksrettssaken for ett år siden.

– Ukraina-saken var litt innviklet. Dette er en enklere tiltale å forstå, fordi det gikk på sikkerheten til Kongressen, sier Heldahl og legger til:

– Hovedargumentet mot Trump som flere republikanere har pekt på, er at Trump nektet å tilkalle Nasjonalgarden i hvert fall to timer. Man kan diskutere hvorvidt Trump sa direkte eller indirekte at de skulle storme Kongressen, men man kan ikke diskutere hvorvidt han prøvde å stoppe det, fordi det gjorde han ikke, sier USA-kjenneren.

Han sier videre at Trumps andre riksrettstiltale vil ha en større innvirkning på historiebøkene, enn politisk.

– De får ikke til å avsette Trump, han kommer til å sitte ut perioden. Men dette er alvorlig, og en stor trussel mot hans politiske og økonomiske fremtid. At han mistet PGA-arrangementet, er et frempek på at han vil ha færre samarbeidspartnere enn tidligere, når han er ferdig, sier Heldahl.