2020 var året da andelen av elbiler for første gang var over halvparten av alle registrerte nybiler. Det var også året da kinesiske elbiler begynte å gjøre seg gjeldende her hjemme.

Men om du trodde merkene som er på plass så langt, er alt som skal komme – da tar du grundig feil.

Den kinesiske elbilsatsningen i Norge er bare så vidt begynt.

I 2021 sparker den fra skikkelig, og de vil bare øke tilstedeværelsen i årene som kommer.

Et av de første merkene som har begynt å få fotfeste, er Xpeng. Deres første modell ut er kompakt-SUVen G3.

– Er det lov å si at den ligner litt på Tesla, undrer programleder i God Morgen, Norge, Vår Staude. Hun er ikke den første som ser likheten når vi gjester programmet med denne bilen.

Xpeng er også åpne på at de har benyttet seg av løsninger fra Tesla. Men rene kopier av eksisterende modeller, slik en del kinesiske produsenter gjorde før, er det ikke snakk om.

Ny batteriteknologi

I tillegg til Xpeng G3, er Maxus Euniq, Polestar 2 og MG ZS allerede på plass. BYD Tang og Hongqi E-HS9 er også tilgjengelig for bestilling.

Et ferskt tilskudd som vil tror vil følge etter, og satse i Norge i løpet av 2021, er Nio. De er ekstra spennende, fordi de trolig blir det første elbilmerket som benytter seg av såkalte faststoff-batterier (solid state).

Disse gir mye bedre rekkevidde, kan lades fortere og er mindre følsomme for temperaturforandringer, enn litium-ion-batterier.

Her er SUVen Hongqi E-HS9. Den kommer til norske kunder i 2021.

Størst i verden

Kina har på kort tid etablert seg som den største bilproduserende land i verden. I 2019 laget de over 24 millioner kjøretøy.

De har et enormt marked på hjemmebane. Rundt 1,4 milliarder mennesker bor i Kina, og de siste årene har kjøpekraften økt betydelig. Det betyr at mange flere nå kjøper seg biler. I 2030 er det ventet å være 500 millioner kjøretøy på kinesiske veier.

