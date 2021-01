Magnus Abelvik Rød (23) satt med telefonen i over to timer før han turte å ringe landslagssjef Christian Berge (47) med VM-beskjeden.

– Jeg ringte, men la på med en gang, sier Magnus Abelvik Rød.

Som gjest i den nyeste episoden av TV 2-podkasten «Kommentatorbua» forteller den norske stjernespilleren om forfallet til håndball-VM.

– Det er helt ærlig det tøffeste jeg har gjort, sier Abelvik Rød.

Etter å ha lagt på umiddelbart, brukte han over to timer på å samle nok mot til å ringe opp igjen til landslagssjef Christian Berge og dele den nedslående nyheten om at han ikke blir med til Egypt.

– Jeg skrev ned notater med punkter og hva jeg mente, så jeg hadde en innledning, for jeg visste ikke hva han skulle si. Jeg visste ikke om han kom til å snakke mot meg, forteller Abelvik Rød i podkasten.

Magnus Gullerud, som er den andre av to nøkkelspillere som mister VM, har også fortalt hvor vanskelig det var å gi beskjeden etter ryggoperasjon. Begge trekker frem mesterskapsspill i januar som et høydepunkt hvert år.

Spilt med smerter i månedsvis

Et brudd i håndleddet er grunnen til forfallet, men han har siden telefonsamtalen med Berge spilt for klubblaget Flensburg.

– Hvis folk hadde fulgt med hele tiden, ville de skjønt siden den første matchen i Champions League for fire måneder siden har jeg spilt med vondt og brukket håndledd, forklarer Abelvik Rød.

23-åringen mener han er nødt til å ta en pause for å bli kvitt problemene. Derfor vil han ikke tøye strikken lengre. Han sier at avgjørelsen også er gjort med tanke på at han har lyst til å spille OL til sommeren og EM om ett år.

– Jeg vil spille håndball til jeg er 35 år om jeg ikke mister motivasjonen. Skal jeg ikke gå tom mentalt, var jeg nødt til å ta en pause nå. Selv om det er helt jævlig, var jeg nødt til å gjøre det, sier han.

Forfallet blir ikke lettere når Abelvik Rød vet at Norge, som åpner VM mot Frankrike torsdag kveld, er blant gullfavorittene. Selv tror han det ender med et historisk VM-gull for håndballgutta.

Det var for øvrig Eivind Tangen som kom inn og tok Abelvik Røds plass.

Abelvik Rød, som følger de første kampene fra sofaen hjemme i Oslo, reiser tilbake til Tyskland neste uke. Han regner med at skaden er leget til klubbhåndballen starter opp igjen i februar.

Får støtte av TV 2s ekspert

TV 2s håndballekspert Bent Svele støtter Abelvik Røds VM-avgjørelse.

– De som ikke følger så nøye med, vet ikke at du sitter i buss 24 timer to ganger i uken i Tyskland og flyr hele Europa rundt for å spille Champions League-kamper. Dere kommer ikke ut fra et kontor og løper frem og tilbake i januar. Dette foregår hele tiden, sier Svele.

– På et eller annet tidspunkt må du hele en skade, stoppe opp og sette foten ned. Det handler om jobben og at du har lyst til å spille håndball i X antall år fremover. Dette var det eneste fornuftige å gjøre, selv om det var det vanskeligste, sier Svele.

I EM for ett år siden forsvant Abelvik Rød ut med et brudd.

– Da skulle jeg spille. Jeg sa ikke nei. Men jeg hadde vondt i alt som var. Da får man et tretthetsbrudd, for jeg var for sliten etter høstsesongen. Vi hadde ikke andre høyrebacker i Flensburg og jeg spilte 60 minutter i alle matchene. Hva ville skjedd nå? Tatt båtbeinet eller håndleddet skikkelig? Måtte jeg operert? Det er en hårfin balanse, sier han.