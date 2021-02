Sophie Elise fikk verstingprisen «Gullbarbie»

Hvert år deler Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press ut prisen for årets «Gullbarbie». Prisen går til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

I år var det Sophie Elise AS, bedriften til influenser Sophie Elise Isachsen, som fikk prisen.

Det er barn og unge som selv stemmer frem vinneren. Press skriver at Sophie Elises bedrift vant prisen med en overveldende andel av stemmene.

– Vi mener millionbedriften Sophie Elise AS må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften influencerbedriften har på barn og unge. sier Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom.

Kjenner seg ikke igjen

På hjemmesiden til «Gullbarbie» står det at vinneren av prisen skal være en aktør som blant annet bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge produkter.

Da God kveld Norge snakket med Sophie Elise Isachsen (26) i forkant av utdelingen sa hun følgende:

– Selv om jeg brukte det fine været til å stå i undertøyet i en skiløype på Instagram så er det i hvert fall ikke en beskrivelse jeg kjenner meg igjen i, sier hun og legger til:

– Jeg gjør det meste med selvinnsikt og humor, om det er lov å påpeke det.

Onsdag ble det offentliggjort at Sophie Elise AS vinner prisen, noe Isachsen reagerer sterk på.

– Å vinne denne prisen er ekstremt ubehagelig. At Redd Barna Ungdom velger å bruke sin merkevare, sin PR-avdeling og sine interne ressurser på å henge ut meg i mediene, det sliter jeg med å forstå, sier Sophie Elise Isachsen (26) til VG.

Vil arrangere møte

Press skriver at de flere ganger har forsøkt å invitere Sophie Elise AS til et møte.

– Vi vil gjerne ha en konstruktiv dialog om hvordan vi mener annonseringen kan endres slik at det ikke skader barn og unges psykiske helse, men vi har ikke fått noe svar, sier Mariero.

Lederen mener influensere og bedrifter som Sophie Elise AS ikke kan bli fritatt fra ansvaret de har overfor barn og unge.

– Det å sette sitt eget navn i bedriftsnavnet bør ikke være nok for å kunne slippe unna all kritikk. Engasjementet årets kampanje har skapt viser at dette er tematikk og samfunnsutfordringer som ikke blir tatt nok på alvor til vanlig, sier Mariero.

Fjernet innhold, seksualisering og lite variasjon

Sammen med Sophie Elise AS var også applikasjonen TikTok og klesmerket Brandy Melville nominert i år.

Dette er begrunnelsen til de ulike nominasjonene:

Brandy Melville ble ifølge ungdomsorganisasjonen Press nominert for sitt ensidige skjønnhetsideal og for lite variasjon i kroppsform og etnisitet på sosiale medier og nettsiden.

Sophie Elise AS ble nominert for å ha produsert innhold på sosiale medier som spiller unødvendig på seksualisering og kropp. Ifølge nominasjonen tjener bedriften penger på TV-serie, litteratur og skjønnhetsprodukter som går på bekostning av barn og unges psykiske helse.

TIKTOK: Den kreative video-applikasjonen TikTok var blant de nominerte. Foto: AP / NTB

TikTok ble nominert for å ha fjernet innhold ut fra kroppsform, funksjonsnedsettelse og innlegg med LHBTI+-innhold. Dette mener Press at bidrar til å undertrykke det å være annerledes og ikke gå etter normen. Appen tillater også reklame som går på å endre utseendet og kroppen sin.

Brandy Melville har ikke svart God kveld Norges henvendelse. TikTok svarer at de ikke ønsker å kommentere saken.

Vil bryte tabuer og dele sårbarhet

Sophie Elise var ikke glad for at hun ble nominert til en slik verstingpris.

– Ingen har lyst til å bli nominert til denne prisen. Jeg har slitt med komplekser nesten hele livet og det siste jeg vil er å påføre andre komplekser.

Hun forklarer at den største delen av hennes egen inntekt kommer fra bøkene hun har skrevet. I bøkene hennes er hovedfokuset å bryte tabuer og dele av sin egen sårbarhet rundt kropp, å være annerledes og usikkerhet.

– Jeg er et seksuelt menneske og et offentlig menneske. Kombinasjonen gjør at det blir mye fokus på den delen av meg, men det har jeg ikke tenkt til å be om unnskyldning for, sier 26-åringen.

Sophie Elise synes at organisasjonen Redd Barna står for mye flott og bra arbeid, men føler at de setter henne i en offentlig gapestokk når det gjelder «Gullbarbie».

– Jeg er en 26 år gammel jente som prøver å finne min vei i livet. Jeg er ikke et konsern, skriver hun i en mail til God kveld Norge.

Tidligere vinnere

«Gullbarbie»-prisen kåres for ellevte gang i år, og selve prisen er en gullfarget Barbiedukke.

VICTORIAS SECRET: Undertøysmerket har fått prisen to ganger, 2019 og 2013, for å idolisere gamle skjønnhetssidealer og for å bruke tynne modeller i kampanjen «A body for every body». Foto: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

I en rapport som Press har laget var det hele 55% barn og unge som fortalte at de ønsket å endre på utseendet sitt.

Det kom også frem i rapporten at de fleste mente at det viktigste tiltaket mot kroppspress var å regulere media- og reklamebransjen.

Tidligere vinnere av «Gullbarbie» sin versting-pris er blant annet Blogg.no, Victorias Secret, Bik Bok, Dagbladet og Russedress.