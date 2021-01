Ekspert: Slik kan hun frikjennes og samtidig bli dømt for hærverket

Den 14. mars 2019 kom en av de mest bisarre meldingene i norsk politikks historie: Politiets sikkerhetstjeneste hadde pågrepet samboeren til deres høyeste sjef, justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Wara hadde på det tidspunktet i knappe fire måneder blitt utsatt for trusler fra en helt ukjent aktør, som anklaget Frp-eren for å være rasist, og som utførte aksjoner med stadig større skadepotensial.

Politiet hadde lenge stått helt uten mistenkte.

Nå var plutselig justisministerens samboer, den mediesky Laila Bertheussen, siktet for å stå bak truslene.

Bertheussen har hele veien nektet for enhver anklage. I dag, over to år etter at de første truslene kom, får Bertheussen dommen.

Teatret og statsrådfruen

Påtalemyndigheten mener Bertheussen sto bak et angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer Wara.

AKTORATET: Statsadvokat Marit Formo og aktor Frederik Ranke under befaring i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Jil Yngland / NTB

De mener motivet for truslene er at Bertheussen ville sverte et lite teater på Grünerløkka i Oslo, og at hun forsøkte å villede politiet.

Like før de første truslene fant sted i desember 2018, publiserte Bertheussen en kronikk i VG der hun anklager teateret for «invasjon» av hennes privatliv, fordi de har filmet hennes bolig.

I perioden før Bertheussen ble pågrepet befant teatret seg i sentrum av en opprivende debatt i norsk offentlighet om hvor grensene går for kunstnerisk frihet.

Statsminister Erna Solberg deltok i debatten og anklaget teatret for å «bidra til at det er tøffere å være politiker». Hun har siden nektet å beklage uttalelsen.

BLACK BOX: Det lille teatret satt opp forestillingen «Ways of seeing», der de filmet hjemmet til blant andre Bertheussen. Foto: Fredrik Hagen

Nekter straffskyld

Bertheussen på sin side, mener hun er helt uskyldig, og at alle bevisene aktoratet har presentert, kun kan knyttes til henne på grunn av tilfeldigheter.

Hennes forsvarere, John Christian Elden og Bernt Heiberg, mener PST låste etterforskningen til én teori og aldri åpnet for at det kan være andre gjerningspersoner.

Advokat Elden dro i sin prosedyre paralleller til saken mot Fritz Moen, et av norgeshistoriens største justismord. Han har ikke besvart TV 2s spørsmål om hvilke forventninger Bertheussen har til dommen.

FORSVARERE: John Christian Elden og Bernt Heiberg forsvarer Laila Bertheussen. Foto: Berit Roald / NTB

Forsvaret har hele tiden fokusert på at det ikke finnes et fellende bevis i saken, og at bevisene bygger på indisier.

– I denne saken finnes det for eksempel ingen DNA-bevis eller fingeravtrykk som knyttes til Bertheussen, sa Elden i sin prosedyre.

Kan dømmes kun for handlingen

Det mest alvorlige punktet i tiltalen mot Bertheussen er angrepet på høyere statsmakter, som er straffelovens paragraf 115.

Under rettssaken var det viktig for aktoratet å underbygge at skadeverket og truslene var et angrep på demokratiet. De brukte blant annet uttalelser fra Tor Mikkel Wara selv, der han sa at han opplevde truslene som «et angrep på demokratiet».

Bertheussen og hennes forsvarere mener at selv om hun kjennes skyldig i handlingene, kan hun ikke dømmes for paragraf 115.

TV 2s rettskommentator Inge D. Hansen tror det er en mulighet for at Bertheussens forsvarer blir hørt av retten.

– Forsvaret gjorde en god jobb. De mente retten måtte betrakte den uttalelsen fra Wara som en politisk uttalelse, og at den ikke er rettet inn mot strafferett, sier Hansen.

Om Bertheussen blir dømt for skadeverk, men ikke for et angrep på demokratiet, vil straffen være betraktelig kortere.

– Tror det blir domfellelse

Hansen mener videre at påtalemyndigheten har lagt frem en solid bevisrekke som vitner om grundig og god etterforskning fra politiets side.

– Jeg tror det blir domfellelse når man vurderer bevisene samlet. Men det er viktig å understreke at dommerne kan ha en helt annen oppfatning av bevisene enn meg, sier han.

BILBRANN: Slik så bagasjerommet ut etter brannen. Foto: Politiet

Den totale strafferammen i tiltalen er 16 års fengsel, men det er helt usannsynlig at straffen vil bli mange flere år enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om.

Domsavsigelsen vil begynne i sal 250 i Oslo tingrett klokken 12 fredag. Det er ventet at opplesningen vil ta et sted mellom to og tre timer.

Skydsspørsmålet vil leses først, og deretter vil dommeren lese utdrag fra selve dommen.

Dette er de viktigste bevisene

Helseapp og overvåkningskameraer: Klokken halv to natt til 10. mars brenner det i Wara og Bertheussens bil. I det samme tidsrommet har Bertheussens telefon registrert mye bevegelse.



I perioden 01.10 til om lag 01.32 så viser telefonen at Bertheussen har gått 655 skritt. I tillegg har en sensor har registrert at inngangsdøra åpnes og lukkes fire ganger mellom midnatt og 01.40.



Bilen overvåkes i utgangspunktet av et kamera som er satt opp av et sikkerhetsfirma PST har engasjer, men i omkring seks minutter fra 01.25 til 01.31 da brytes kamerakontakten. Aktoratet mener dette, sammenstilt med søkehistorikk og andre digitale spor fra Bertheussens elektroniske enheter, viser at 55-åringen tente bilbrannen.

Bertheussens forklaring: Bertheussen forklarer dette med at hun er mye våken og aktiv om nettene, at de har hatt mye problemer med overvåkningskameraene, og at hun ofte slipper ut katten sin på nettene.

OVERVÅKNING: Wara og Bertheussens bolig fikk installert overvåkningskameraer etter den første trusselsituasjonen i desember 2018. Bertheussen har sagt i retten at det var mye problemer med overvåkningssystemet. Foto: PST

Beslag i boligen: PST gjorde flere beslag i Bertheussen og Waras bolig da hun ble pågrepet i 2019. Blant disse beslagene var det én tusj som Kripos' teknikere mener det er «sannsynlighetsovervekt» for at ble brukt til taggingen på Wara og Bertheussens bil i desember 2018.



PST beslagla også et frimerkehefte som manglet fire frimerker av samme typen som ble brukt på trusselbrevene som ble sendt til Wara/Bertheussen og ekteparet Ingvill Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.



I tillegg har PST lagt frem overvåkningsbilder av det de mener er at Bertheussen frakter som printeren som skrev ut trusselbrevene i boligen. Samme type printer var koblet til Bertheussens bærbare datamaskin kort tid før trusselbrevene ble mottatt, og i samme periode ble det gjort søk på samme artikkel som det er klippet fra og som går igjen i trusselbrevet.

Bertheussens forklaring: Hun har fortalt at hun har 200-300 tusjer, og at hun mener frimerkene hun hadde i boligen er svært vanlige. Når det gjelder printeren hevder Bertheussen hun ikke kan huske å ha kjøpt den, selv om aktoratet har lagt frem en kvittering for kjøpet som kan knyttes til hennes bankkort.

JÆVELA RASISTER: «Vi ventet på dere» sto det i trusselbrevet som ble sendt til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. Aktoratet mener Bertheussen har sendt det til politikerparet. Foto: Politiet/ Pst

Skriftanalyse og språkanalyse: Aktoratet har ført vitner som knytter Berthuessen til taggingen og trusselbrevene, dette på bakgrunn av sammenligning mellom Bertheussens skrift og taggingen.



I tillegg har språkforskere ført beviser for at de mener trusselbrevene og brevene advokat Elden har mottatt etter pågripelsen er skrevet av noen som kan norsk, men som utgir seg for å snakke gebrokkent.

SKADEVERK: Skriftanalytikere mener nesten sikre på at all taggingen er gjort av Bertheussen, bortsett fra ordet «RASISIT». Her kunne ikke analytikerne konkludere. Foto: Politiet/ PST Foto: Politiet/ Pst