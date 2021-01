«Rune» fikk rift i penis av sexleketøy: – Det var ren tortur

Det som skulle være en hyggelig kveld med kona endte nesten i katastrofe.

– Jeg blir fortsatt helt skjelven av å snakke om det, sier mannen.

TV 2 har valg å kalle mannen Rune. Han ønsker å være anonym, men synes det er viktig å dele sin erfaring for å advare andre.

– Det er jo ganske flaut og ubehagelig å snakke om, men jeg vil ikke at dette skal skje med noen andre, sier «Rune» til TV 2.

Som et barberblad

For noen uker siden skulle «Rune» teste ut et en penisforlenger. Produktet er bestilt fra Sinful.no og skal ifølge nettstedet «øke både din størrelse og din utholdenhet».

– Det var første gang jeg prøvde den, men etter to minutter skjønte jeg at noe var fryktelig galt. Jeg fikk plutselig en skjærende smerte i underlivet. Det var ren tortur, sier mannen.

Han løp til badet og dro produktet av seg. Det blødde fra penisen og «Rune» oppdaget at han hadde fått et kutt.

– Det var som at noen hadde kuttet meg med et barberblad. Såret var ikke spesielt stort, rundt 1,5 cm langt og 1 mm dypt, men det var en tydelig rift. Det er noe av det verste jeg har opplevd, sier mannen.

Spiss og skarp

Etter å ha dratt produktet av seg tok «Rune» en nærmere titt for å undersøke hva som hadde skjedd.

Da oppdaget han en liten svart strek som satt fast i gummien på innsiden av produktet.

– Den var bare en millimeter lang, men den var spiss og skarp. Det kjentes ut som metall, sier «Rune».

Den lille metallbiten var nok til å gi mannen et tydelig kutt, men heldigvis var ikke kuttet såpass dypt at mannen måtte sy.

Hendelsen har likevel gjort sterkt inntrykk.

– Du er så utrolig sårbar der nede. Jeg blir helt kvalm av å tenke på hvor ille dette kunne ha gått. Dette kommer til å trigge meg resten av livet, sier «Rune».

Plaster på såret

«Rune» bestemte seg umiddelbart for å ta kontakt med nettsiden. Han var bekymret for at det kunne være en lignende feil på andre produkter.

«Hei, jeg trenger en returetikett av dere da jeg har mottatt et farlig produkt. Dette må dere undersøke og stoppe salget av», skriver «Rune» til nettsiden i desember.

Sinful har refundert pengene for produktet og tilbudt mannen et gavekort på 150 kroner eller et nytt produkt. «Rune» mener på sin side at dette ikke er nok.

– Den følelsen jeg sitter igjen med kan egentlig ikke kompenseres, men jeg synes det er helt rimelig at jeg får en rettferdig sum som plaster på såret, sier «Rune».

Skal undersøke

Sexleketøyet er nå sendt til hovedkontoret i Danmark der Sinful skal undersøke hva som har skjedd.

– Det er umulig å svare på nå. Vi har hatt dette produktet i nettbutikken siden februar 2018 og har solgt 2674 stykker uten å ha fått en eneste klage, sier Thomas B. Jensen, markedsføringssjef i Sinful.

Etter at TV 2 tok kontakt har de fjernet det aktuelle produktet fra sin hjemmeside.

– Vi har valgt å stoppe salget av dette produktet til vi har kommet til bunns i saken. Vi skal undersøke produktet når det kommer hit og har vært i kontakt med produsenten, sier Jensen.

Han understreker at alle produkter hos Sinful er kvalitetssikret og oppfyller EUs regler for produktsikkerhet.

– Når vi har sett nærmere på produktet finner vi en løsning med kunden for kompensasjon, sier Jensen.