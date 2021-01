Equinor tildelt kjempekontrakt for havvind i delstaten New York

Equinor er valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne, opplyser selskapet.

BP er Equinors strategiske partner i utbyggingen. Den samlede leveransen til delstaten blir 3,3 gigawatt (GW), opplyser Equinor.

Dette fordeler seg på 1.260 megawatt (MW) fra Empire Wind 2 og 1.230 MW fra Beacon Wind 1, noe som kommer i tillegg til den inngåtte avtalen om å forsyne New York med 816 MW fra Empire Wind 1.

Globalt knutepunkt

– Disse prosjektene skal levere fornybar kraft til New York og vil spille en viktig rolle i delstatens arbeid for å bli et globalt knutepunkt for havvind, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

– Østkysten av USA er et av verdens mest attraktive vekstmarkeder for havvind. Suksessen vi har hatt med budene på Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 innebærer et gjennombrudd for vår havvindvirksomhet i USA, og bekrefter Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Prosjektene gir økt verdiskaping gjennom stordriftsfordeler og støtter vår strategiske ambisjon om å bli et globalt ledende havvindselskap, fortsetter konsernsjefen.

Klimamål

– Samtidig som Equinor arbeider med å utvide sin fornybarvirksomhet i USA og ellers i verden, viser New York de store fordelene med havvind for å nå klimamålene og for å stimulere økonomisk aktivitet, uttaler Siri Espedal Kindem, direktør for USAs østkyst i Equniors New Energy Solutions (NES).

Ifølge E24 er Empire Wind beregnet å utgjøre en investering på rundt 25 milliarder kroner, noe som tilsvarer en mellomstor norsk oljeutbygging.

– Vi er en stat av drømmere, men vi er også en stat av drømmere som kan sette drømmene våre ut i live, sa guvernør Andrew Cuomo i New York i en tale onsdag.

Da nyheten om Empire Wind I ble kjent i juli 2019, beskrev Equinors Pål Eitrheim det slik overfor VG:

– Vi skal bygge mellom 60 og 80 vindmøller, hver av dem opp mot 250 meter høye. Det er dobbelt så høyt som Oslo Plaza og ikke langt unna tre ganger så høyt som Frihetsgudinnen, fortsetter han.

