Videoen som utløste tidenes mafiarettssak – nå skal «Ulven» og «Feiten» knuses

ITALIA (TV 2): Onsdag startet den største mafia-rettssaken i Italia på over 30 år. 323 personer sitter på tiltalebenken anklaget for mafiavirksomhet i gigantoppgjøret mellom den italienske staten og Italias mektigste mafia nettverk: Ndrangheta.

Etter at Cosa Nostra på Sicilia og Camorra-mafiaen i Napoli har blitt delvis svekket gjennom massive etterforskninger og arrestasjoner siden 70- og 80-tallet, har Ndrangheta-mafiaen i Calabria – på spissen av støvelen - vokst seg stadig sterkere og anses nå som å være den rikeste og mektigste av alle mafia-organisasjonene i Italia.

Omsetter for 50 milliarder euro

Ndrangheta antas å styre importen av kokain til Europa og er hovedsamarbeidspartner til de colombianske og mexicanske narkotikakartellene på det europeiske kontinentet. De har forgreininger over hele Italia, utover i de fleste europeiske land, i USA og i Latin-Amerika.

Deres årlige omsetning anses å ligge på minst 50 milliarder euro og omtrent 60.000 mennesker antas å jobbe for nettverket globalt.

Advokater forlater den mye omtalte «Bunker Room» etter åpningsdagen av «'Rinascita-Scott»-rettssaken. Foto: Gianluca Chininea / AFP / Scanpix

Gigantisk spesialbunker

Nå er det denne mafia-grenen italienske påtalemyndigheter forsøker å ramme i en gigantisk rettssak som skal foregå i en spesial-laget bunker på over 3000 kvadratmeter i Lamezia Terme i Calabria - midt i en pandemi - med alle sikkerhetsregler som må følges.

I desember 2019 var 2500 politifolk involvert i den største massearrestasjonen av mafia medlemmer siden 1980-tallet. Over 300 ble arrestert og er blant dem som nå stilles for retten. Arrestasjonene ble gjennomført også i Sveits, Tyskland og i Bulgaria.

En politimann holder vakt i spesialsalen for allmennheten ved siden av hovedbunkeren. Foto: Gianluca Chininea / AFP / NTB Scanpix

Bilbomber

Forrige gang en like stor mafiarettssak ble gjennomført i Italia var på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet da 338 medlemmer av Cosa Nostra-mafiaen på Sicilia ble dømt i Palermo. Dommerne som ledet rettsprosessen den gangen – Giovanni Falcone og Paolo Borsellino – ble brutalt drept av mafiaen i 1992 ved hjelp av bilbomber.

Dette blir ansett som det mørkeste kapittelet i Italia sitt antimafia-arbeid. Mange innbyggere mistet da troen på at staten og rettsvesenet ville kunne vinne kampen mot de organiserte kriminelle i Italia.

For å unngå at noe liknende skal skje denne gangen er sikkerhetsopplegget rundt rettssaken og nøkkelpersoner som dommere, vitner, politifolk og advokater enormt. Aktor Nicola Gratteri, som leder rettssaken, lever selv under politibeskyttelse og har gjort det i 30 år. 900 vitner er forventet å delta i rettssaken – blant dem over 50 tidligere mafiamedlemmer som har brutt taushetsløftet Omertà.

«Onkelen, «Ulven» og «Feiten»

Bestialske drap, pengeutpressing, internasjonal narkotikahandel, kidnapping, menneskesmugling, våpenhandel, grov vold og trusler er bare noen av tiltalepunktene til de beryktede kriminelle som går under kallenavn som «Onkelen», «Ulven», «Feiten», «Lysluggen» og «Geita».

I tillegg til rene mafiamedlemmer er også en rekke medlemmer av det sivile samfunnet på tiltalebenken. Disse er involvert i det kriminelle nettverket på ulike nivåer – forretningsfolk, leger, revisorer, advokater, ingeniører og ikke minst utro tjenere i politisk administrasjon som har latt seg korrumpere. En av de tiltalte er et tidligere parlamentsmedlem fra Forza Italia - Berlusconis parti - advokaten Giancarlo Pitteli.

Aktoratet ønsker å belyse alle sidene ved Ndranghetas virksomhet. Ved siden av narkotikahandel har nettverket infiltrert seg inn i ulike deler av økonomien og samfunnet - varehandel, bygningsbransje, turisme, restaurant og uteliv. De antas å styre driften av minst 50 restauranter i Tyskland alene. De forurenser og korrumperer de lokale administrasjonene og den private økonomien med sine kontakter i politikken, i institusjonene - de er på innsiden av de offentlige anbudsrundene for kostbare prosjekter, i fornybar energi og i flyktning «industrien» for å nevne noen.

Organisasjonen ligner på et internasjonalt forretningsimperium med betrodde hvitsnippforbrytere og egne finansbrokere verden over.

En skjerm som viser flere av de over 300 tiltalte under åpningsdagen av rettssaken.) Foto: Gianfranco Stara / AP/ NTB Scanpix

Calabria er en region som har mistet tilliten til ordensmakt, rettsvesen og politikere - derfor er det utrolig viktig at rettssaken foregår nettopp her - for å vise at staten og rettsvesenet er tilstede, at vi er klare for å kjempe med alle midler og til å bruke enorme ressurser for å få gjennomført dette prosjektet - nettopp i området der Ndrangheta styrer sitt kriminelle nettverk , sier sjefs aktor og medlem av dommerstanden Nicola Gratteri til avisen L`Espresso.

Oppkalt etter amerikansk agent

Rettssaken har fått navnet «Rinascita Scott» - «Scotts gjenfødelse» – dette til ære for den amerikanske politiagenten Sieben William Scott som ble drept i 2013 etter å ha vært involvert i en årelang etterforskning av narkotrafikken mellom USA og Italia. Dette understreker det internasjonale aspektet ved etterforskningen og rettssaken.

Hoveddelen av de tiltalte tilhører Mancuso-klanen som dominerer territoriet i Calabria - kjent for å ha drept flere av sine egne kvinnelige familiemedlemmer da de forsøkte å samarbeide med politi og ordensmakt.

Tvunget til å drepe fetteren

Et av medlemmene av Mancuso familien som nå er blitt vitne har fortalt at han ble tvunget til å drepe sin egen fetter. Det er også kommet frem at den kvinnelige forretningskvinnen Maria Chindamo som nektet å samarbeide med mafiaen og forsvant i 2016 var blitt drept og foret til griser.

Lederen av parlamentets antimafia kommisjon Nicola Morra vil også være til stede under rettssaken. Han uttaler at dette er en historisk rettssak som viser at den italienske staten jobber sent og tidlig for å bekjempe mafiaen og at den midt under pandemien og i en økonomisk krisetid bruker enorme ressurser på å gjennomføre en rettssak som knapt har sidestykke noe sted i verden.

Organisert kriminalitet er et globalt problem men det må også bekjempes lokalt og ødelegges ved roten sier han til statskanalen Rai.

Over 20.000 lydopptak skal legges frem som bevis, 900 vitner skal høres og hele 600 advokater er i sving i rettsoppgjøret. Det er ventet at rettssaken vil vare i minst to år.

Kilder: L`espresso, Ansa, Demoskopika, corriere della Calabria, La Repubblica.