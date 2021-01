Stortalentet sikret City-seier: – Vi er tilbake på vårt beste

Manchester City 1-0 Brighton

Se Phil Fodens scoring i sammendraget øverst!

Pep Guardiolas menn har virkelig fått opp dampen etter en tung sesongstart i Premier League. Før onsdagens oppgjør mot Brighton på Etihad Stadium, hadde de himmelblå tre seire på rad i ligaen og seks på rad i alle turneringer.

Da kvelden var omme var seiersrekken forlenget. Til tross for store sjanser, deriblant et straffespark på overtid, ble Phil Fodens scoring like før pause kampens eneste.

– Jeg føler at vi er tilbake på vårt beste. Vi tar selvtillit fra de siste resultatene. Vi kunne gjort det bedre i dag. Vi måtte jobber hardt for seieren. Jeg er stolt av laget, at vi holdt det gående helt til kampslutt, sier Foden til BT Sport etter kampslutt og legger til:

– Å få målet rett før pause var veldig viktig. Det endte jo opp med å bli avgjørende, så ja, jeg er storfornøyd.

Det holdt til tre poeng for hjemmelaget, som med seieren klatrer til tredjeplass i Premier League. City er nå ett poeng bak Liverpool og fire poeng bak ligaleder og byrival Manchester United med en kamp til gode.

– Vi vet at vi er en kamp til gode, men vi må fokusere på den neste kampen og ikke se for langt frem. Vi ønsker å opprettholde formen og kjempe om tittelen, sier matchvinneren.

Spesiell situasjon

Som de har gjort den sist tiden, startet hjemmelaget uten spiss. City åpnet kampen med å beleire Brightons halvdel og like før ti minutter var spilt testet Kevind de Bruyne skuddfoten. Skudde ble blokkert.

Fire minutter senere kombinerte midtbanespillere med kollega Ilkay Gündogan, men klarte ikke score alene med keeper fra skrått hold.

– Enorm sjanse for Kevin de Bruyne og Manchester City, beskrev TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Etter flere halvsjanser oppsto det en spesiell situasjon etter 27 minutter. Brighton-forsvarer Adam Webster strakk seg så lang han var og taklet en ball tilbake til keeper Robert Sánchez. Sisteskansen plukket opp ballen og det ble dømt indirekte frispark i Brighton-boksen. Heldigvis for «The Seagulls» slapp de med skrekken da de Bruynes skudd ble blokkert.

Hjemmelaget fortsatte kjøret mot Brighton-målet og like før pause løsnet det for City. Phil Foden dro seg inn fra venstre minuttet før hvilen og la ballen kontrollert i korthjørnet. Hans åttende scoring denne sesongen gjør han til Citys toppscorer.

– Jeg liker å score mål og være rundt boksen. Jeg vil bare fortsette med å score mål. Jeg nyter det for tiden, sier Foden.

– Han drar seg inn på genialt vis og setter den i nærmeste, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen om ledermålet.

1-0 til pause.

Gedigne sjanser og straffebom

At Manchester City ikke doblet ledelsen i åpningsminuttene av andreomgangen var på grensen til utrolig. Riyad Mahrez kom først alene med Sánchez fra høyresiden, men mannen fra Algerie, med sitt foretrukne venstrebein, skjøt utenfor mål.

Minutter senere traff de himmelblå metallet. Et skudd fra Gündogan ble reddet av keeper før returen ble hamret i tverrligger og ut av Bernardo Silva.

Brighton hadde få sjanser, men de få de fikk var langt fra ufarlige i regnværet i Manchester. Davy Pröpper var ikke langt unna å skli inn en utligning rundt timen, men nederlenderen rakk aldri frem til et innlegg fra venstre.

João Cancelo gikk på dribleraid etter 65 minutter og kom seg fri i motstanderens felt, men portugiserens avslutning gikk midt på keeper. Sánchez sto også i veien for de Bruynes skudd med venstrefoten sekunder senere.

Mot slutten, skiftet kampen karakter. Kvarteret før ordinær tid var over ble innbytter Neal Maupay spilt gjennom mot City-målet, men en heroisk takling fra John Stones forhindret en farlig avslutning.

Brighton fikk en rekke dødballer og kjempet hardt for en utligning, men målet kom aldri.

På overtid fikk City straffe, men innbytter Raheem Sterling blåste straffen himmelhøyt over. Kampen endte dermed 1-0.

I neste kamp møter Manchester City Crystal Palace, mens Brighton tar turen til Elland Road for å prøve seg mot Leeds.