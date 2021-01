Stjerne er «ikke bekymret» over at Hockey-Norge lammes av smitte

Smitteeksplosjonen i norsk ishockey vil tilsynelatende ingen ende ta.

Onsdag ettermiddag var det bekreftet 60 smittede spillere og ni smittede dommere i Fjordkraft-ligaen, og fremdeles venter flere av klubbene på å få tilbake prøvesvar.

Seriespillet er satt på pause på ubestemt tid, men på Lillehammer, som er en av bare tre klubber uten smitte, lar de seg ikke stresse av situasjonen.

– Ikke i overkant bekymret for det

– Bekymrer det deg at det er så mye smitte?

– Nei, det gjør det ikke. Det gjør ikke det, sier Andreas Martinsen.

– Hva med langtidsvirkningene man kan få, er det noe du tenker på?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på det.

Det har heller ikke hans amerikanske lagkamerat Ben Holmstrom.

– Nei, jeg er ikke i overkant bekymret for det. Det er mange regler nå, med tanke på distansering og at det meste er stengt nå, så man tar vare på seg selv og andre om man tenker litt igjennom hva man gjør. Man får håpe på det beste. Jeg er ikke spesielt bekymret - man får bare kontrollere det som er mulig å kontrollere, sier han til TV 2.

– Vi har vært heldige

– Det er dumt at folk blir smittet og at vi ikke kan spille, men det viktigste er å sørge for at folk blir friske. Dette er mye større enn bare ishockey, legger Holmstrom til.

Begge håper seriespillet kommer i gang igjen så fort det er forsvarlig, men ingen dato for å gjenoppta kampene er enn så lenge satt.

– Det er kjedelig at vi ikke får spilt kamper, selvsagt. Men man må bare gjøre som man får beskjed om. Vi er heldige her som har unngått smitte i laget, så vi kan i alle fall trene som tilnærmet vanlig, sier Martinsen.

– Hva er det som gjør at dere har klart å unngå å få smitte i laget?

– Jeg tror ikke at vi har vært mestere i smittevern eller noe. Vi følger, som alle andre, råd og tips, så vi har vel egentlig bare vært heldige.

– Vi skal ikke være eplekjekke

Det synet støttes av Atle Svensrud, som er daglig leder og sportssjef.

Han vil ikke skryte av å være best i klassen i smittevern.

– Vi begrenser den sosiale biten til laget så langt det lar seg gjøre, men det er jo vanskelig å få til. Vi har samboere, barn, er på butikken ... Men det er viktig å være ydmyk på dette. Vi har gjort det vi kan, men det tror jeg alle andre har gjort også. Det er nok litt flaks og uflaks hvordan dette slår ut, sier han, og fortsetter:

– Vi skal ikke være eplekjekke. Vi er glade for at vi ikke har fått smitte, men det kan jo snu i morgen. Dessverre.

Slik kan sesongen avvikles

Spørsmålet alle i Hockey-Norge nå stiller seg er når seriespillet eventuelt kan komme i gang igjen.

– Vi klarer ikke å sette noen dato på når vi kan starte Fjordkraft-ligaen igjen. Det er relativt lite eller ingen smitte 1. divisjon og i kvinner elite, så det vil nok komme i gang igjen før Fjordkraft-ligaen, forteller Kristoffer Holm, assisterende generalsekretær i hockeyforbundet.

Holm forteller videre at de mistenker at det er den muterte og mer smittsomme varianten av koronaviruset som har infiltrert «Fjordkraft-boblen», men dette er enn så lenge ikke bekreftet av helsemyndighetene.

Nå har forbundet mer enn nok med å klare å stable seriespillet på bena igjen.

– Vi ønsker å prioritere seriespill, men det betyr ikke 45 serierunder. Vi ønsker å se hvor mange kamper vi kan klare å få spilt, og så får vi deretter se på hvor mange kamper det blir i sluttspillet, sier Holm.

– Er det et alternativ å forlenge sesongen med noen uker?

– Det kan være et alternativ. Nå har vi satt ned et beredskapsutvalg, bestående av representanter fra forbundet, klubbene og Norsk Topphockey (NTH), og det er de som skal få se på tidsskjemaet videre. Hvor trygt er det å starte opp igjen? Når? Hva anser klubbene og forbundet som sportslig rettferdig? Hvor lenge kan vi holde på? Og så er det en samkjøring av 1. divisjon og Fjordkraft-ligaen som må til, og så er det et landslag skal spille VM - og de må få forberede seg. Så det er vanskelig å si hvordan den kabalen blir, men det kan være aktuelt å starte sluttspillet senere, den kan være aktuelt å kutte antall kamper i Fjordkraft-ligaen, og det kan være aktuelt å forlenge ting, hvis det er mulig.