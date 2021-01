«Gossip Girl»-stjernen ble mor for første gang

Jessica Szohr, best kjent som Vanessa Abrahams i «Gossip girl», deler gladnyheten om at hun har blitt mor for første gang på sin Instagram-profil.

Det skriver US Magazine.

Dette er hennes første barn sammen med kjæresten Brad Richardson (35), en profesjonell ishockeyspiller, som har et barn fra et tidligere forhold.

«La til litt spesiell søthet til familien vår og noen nye retninger til vår reise,» skriver «Gossip girl»-skuespilleren på Instagram.

Avslører babynavn

Szohr forteller at hun har kjent på en helt spesiell følelse hun ikke visste at eksisterte etter at datteren hennes kom til verden.

«Denne reisen med Brad og hans datter Lexi har vært en av de vakreste opplevelsene i mitt liv.»

«GOSSIP GIRL»: Jessica Szohr spilte rollen som Vanessa Abrahams i den populære serien. Foto: Evan Agostini

Hun avslører også i innlegget at navnet til hennes barn er Bowie Ella Richardson som kom til verden 11. januar.

Szohr avslørte graviditeten sin i september i fjor sammen med kjæresten sin der han kysset babymagen hennes. Bildet publiserte hun på Instagram sammen med teksten:

«Full av glede!»

Datet «Gossip girl»-kjekkas

Szohr og Richardson gikk offentlig med forholdet sitt i mars 2019. Tidligere har Szohr datet «Gossip girl»-medskuespiller Ed Westwick. Han spiller rollen som kjekkasen Chuck Bass og de to var et par fra 2008 til 2010.

35-åringen har også datet NFL-stjernen Aaron Rodgers ført en liten periode i 2011 før de etter hvert fant tilbake til hverandre tre å senere.

Hun datet også Scotty McKnight, som driver med amerikansk fotball, fra 2015 til 2018.

Szohr har også spilt i en rekke andre serier som blant annet «Shameless», «The Orville» og «Complications».