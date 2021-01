Superstjernen fikk høre at hun så ut som en mann - nå tar hun et oppgjør med hetsen

Se Shanice van de Sanden snakke om hetsen øverst!

Den nederlandske superstjernen Shanice van de Sanden er blant fotballprofilene som har stilt opp i UEFA-dokumentaren «Outraged», som omhandler diskriminering i fotballen.

Der forteller Wolfsburg-spilleren om en tøff tid under fotball-VM i 2019.

– Under VM fikk jeg mange kommentarer som "du ser ut som en mann", "er ikke du mann, du kan ikke spille kvinnefotball". Det gjorde meg veldig trist, sier van de Sanden, og tilføyer:

– De snakker så negativt om deg og det er noe som virkelig sårer deg fra innsiden.

Dokumentaren i UEFA-regi legger frem at man de siste sesongene har sett en økning på 400% når det gjelder sexistiske episoder i fotballen.

– Sexisme finnes definitivt fortsatt, men jeg synes det har blitt bedre. Folk har mer respekt for oss, men det finnes fortsatt sexisme i fotball, sier van de Sanden, som tidligere spilte med Ada Hegerberg i Lyon.

Støttes av norsk lagkamerat

Den norske landslagsspilleren Ingrid Syrstad Engen (22) er lagkamerat med van de Sanden i tyske Wolfsburg. På telefon fra Tyskland sier Syrstad Engen til TV 2 at hun har sett videoen hvor van de Sanden forteller om det hun opplevde under VM i 2019.

– Hun er en som tør å stå frem med det her og bruker sin stemme, og det synes jeg er utrolig bra. Det hun opplevde er helt uakseptabelt. Man kan snakke om mange ting som er kjønnsdiskriminerende, men det hun opplevde er det mest uakseptable. At folk kan oppføre seg sånn er helt utrolig, sier trønderen.

Den norske utenlandsproffen mener at sexisme i fotball er noe som virkelig trengs å tas tak i. Hun synes det er svært positivt at profiler som van de Sanden og UEFA retter et lyst mot problemet.

Syrstad Engen beskriver lagvenninnen som en flott person.

– Jeg har ikke kjent hun så lenge, men jeg synes hun er åpen og sosial. Hun er virkelig en som er lett å bli kjent med og som vil gode ting. Det gjenspeiler seg i det med at hun tar denne kampen, sier hun om nederlenderen som signerte for Wolfsburg i fjor høst.

Vant til forskjellsbehandling

På spørsmål om hun selv har opplevd sexisme i fotballen, tar Syrstad Engen seg betenkningstid før hun svarer:

– Jeg har tenkt over det, men det er vanskelig å komme med et konkret eksempel som ikke er mer skjult. Dessverre, som jente har man ofte godtatt at man blir forskjellsbehandlet. Det har bare vært sånn. Man er vant til at man ikke får samme treningstid, samme plass på treningsbanen fra ung alder. Det er utrolig mange eksempler på det. Man får ikke samme anerkjennelse når man oppnår det samme, sier hun og legger til:

– Jeg tror det er utrolig mye som burde vært bedre. Det er et bredt tema, det handler om kjønnsdiskriminering og utrolig mye mer. Det er mye skjulte ting som er mye mindre synlig enn det som Shanice opplevde.

Det er Helena Costa, speider i tyske Eintracht Frankfurt, enig i. Hun ønsker å utjevne forskjellene mellom kvinnefotball og herrefotball.

– Det er åpenbart at mulighetene for kvinner ikke er de samme. Det er like klart som vann. For eksempel, om man ser på lønningene i kvinnefotballen, sponsorene, den finansielle støtten. Jeg synes det er en form for diskriminering, sier Costa i «Outraged».

– Totalt uakseptabelt

Til tross for økningen i synlige sexistiske episoder, som med van de Sanden, ser Syrstad Engen en holdningsendring i fotballverdenen. Hun mener at profiler som står opp mot sexismen og bruker stemmen sin må støttes.

– Jeg føler også at de yngre generasjonen begynner å ta opp kampen. Hvis det skjer, så blir det slått mer ned på. Det er synd at vi har hatt de hendelsene vi har sett de siste årene, og at man ikke hat kommet lengre. Det er totalt uakseptabelt de her sexistiske tingene skjer, så UEFA må ta tak. Det er bra at de viser seg og viser at det ikke er greit.

Hun får støtte av den amerikanske superstjernen Megan Rapinoe. Hun har blitt en frontfigur i kampen mot diskriminering i fotballen.

– Det er i ferd med å endre seg. Vi ser det, til og med bare foreldre som behandler barna sine annerledes og de barna vil vokse opp i en verden der ting er likere. Jeg føler at det fortsatt er mye sexisme i idrett. Det handler om måten folk ser på kvinnelige utøvere kontra mannlige utøvere og hele samtalen om det. Jeg tror denne generasjonen er i gang med å forstå det at det er sosialt uakseptabelt å være sexistisk.

