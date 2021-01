Martin (23) hadde englevakt: – Kjipt å sette noen i en situasjon hvor de ikke vet om jeg overlever

SKIEN (TV 2): Mens antall drepte i trafikken synker, blir fremdeles mange sittende igjen med varige mén. Personskadeforbundet mener rehabiliteringstilbudet har blitt betydelig svekket under koronapandemien.

11. september 2020, klokken 16.07: Bilmekaniker Martin Larsen (23) var nettopp ferdig på jobb. Endelig helg i Skien.

Det var spådd regn denne høstdagen, men han tok likevel sjansen på å kjøre motorsykkelen.

– Det gir en sånn frihetsfølelse å kjøre sykkel. Og jeg har alltid tenkt at ting skjer jo ikke meg, sier han.

Martin sendte en melding til faren sin om at han var på vei. Han skulle bare hente en drill.

Ett minutt senere tok livet i stedet en brå vending. Det er uklart nøyaktig hva som skjedde. Kanskje traff han et kumlokk.

KASTET AV: I høy fart ble Martin Larsen kastet av motorsykkelen. Foto: Theo Aasland Valen

I det Martin rundet svingen, ble han kastet av den røde Ducatien. I 60 kilometer i timen smalt han inn i fronten på en Peugeot som kom i motsatt kjøreretning.

– Jeg husker at jeg tar inn kløtsjen. Så er det helt svart, sier han.

Marginer unna

23-åringen ble fraktet i luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Det neste døgnet svevde han mellom liv og død.

Skadene på kroppen hans var voldsomme.

Farligst var de i nakke- og ryggvirvel. Sistnevnte sprakk.

ALVORLIG SKADET: Han har tatt vare på røtgenbildene etter ulykken. Foto: Cecilie Rygh Trodal / TV 2

Ifølge legene hadde ryggen brukket om farten bare hadde vært én kilometer i timen raskere.

– Da hadde jeg vært lam fra brystet og ned, sier han.

I tillegg fikk han en rekke beinbrudd i føtter, knær, hofte og ribbein – og både høyre albue og venstre finger gikk ut av ledd.

– Har fortsatt en jobb å gjøre

Martin mener nødetatenes innsats og godt sikkerhetsutstyr reddet livet hans.

Sammen med bedre veier, tryggere biler og et omfattende samarbeid på tvers av ulike sektorer, beskrives dette som de viktigste grunnene til at vi nådde en historisk milepæl i fjor.

Tilbake i 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken. Med 95 drepte i fjor er tallet redusert med over 80 prosent siden den gang – på tross av at trafikken nesten er firedoblet.

Nylig fortalte TV 2 om den nasjonale dugnaden som har ført til at 2020 ble det første året på veldig lenge hvor under 100 mennesker ble drept på norske veier.

Likevel kan en ikke bare måle suksess basert på antall reduserte dødsfall, mener Personskadeforbundet.

– Det er veldig gledelig at vi fortsetter tendensen med færre antall drepte i trafikken. Det viser at vi er på riktig vei, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i forbundet.

– Men vi har en jobb å gjøre for å rehabilitere dem som overlever. Alt for mange blir livsvarig skadet og må betale prisen for det resten av livet. Det må vi gjøre noe med, sier han.

BEKYMRET: Per Oretorp i Personskadeforbundet mener pandemien har svekket rehabiliteringstilbudet. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Våknet til 354 meldinger

Først åtte dager etter motorsykkelulykken våknet Martin. Dagene i kunstig koma beskrives som et mareritt som en aldri våkner fra.

I små drypp fikk han med seg det som skjedde i rommet der han lå.

Moren hans som stod gråtende ved senga hans og sa at sønnen ikke fortjener dette. Faren som sa at det kom til å gå bra.

I ettertid har han hatt mye tid til å reflektere.

– Jeg tenkte ikke på hvor mange som faktisk brydde seg. Og det er kjipt å sette noen i en sånn situasjon. At de ikke vet om jeg kommer til å overleve eller ikke.

– Føler du at du har gjort det?

– Ja. Da jeg endelig fikk telefonen min etter at jeg hadde våknet, så hadde jeg 354 meldinger på telefonen. Det var overraskende mange, sier han.

Etter den sjelsettende opplevelsen er Larsen først og fremst takknemlig.

Han har fått grundig oppfølging fra første dag. Andre er ikke like heldige, forklarer Oretorp i Personskadeforbundet.

OVERLEVDE: 23-åringen hadde englevakt. Han er overbevist om at han hadde vært død hvis han ikke hadde hatt skikkelig utstyr. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Tilbudet er svekket

Om lag 550 personer ble rapportert inn som hardt skadet i året som gikk. Det er en marginal nedgang fra året før og 86 under snittet de siste fem årene.

Mange av disse skjedde nettopp på motorsykkel.

Oretorp og hans organisasjon ligger tett på dem som rammes av alvorlige ulykker. Deres erfaring er at mange ikke får det nødvendige tilbudet de egentlig trenger for å bli så bra som mulig.

Koronapandemien har også gjort situasjonen verre, spesielt når det gjelder kapasitet ved traumesentre og akuttsykehus, mener han.

– Det er helt klart. Vi har sett mange eksempler på at personer med behov for rehabilitering enten har blitt skrevet ut, eller ikke har kommet inn til rehabilitering i det hele tatt, sier Oretorp.

Ett av eksemplene som trekkes frem er hvordan smittevernregler fører til at traumeteam ikke kan trene på samme måte som tidligere, fordi fysiske møter er kraftig begrenset.

– Det vil på sikt kunne få konsekvenser for behandling og dermed for hardt skadde pasienter, sier han.

Takker helsetjenesten

Martins hverdag preges fremdeles av de massive skadene han pådro seg for fire måneder siden.

Men han blir stadig bedre. Nå sier prognosene at han kommer til å bli mer eller mindre fullt rehabilitert, men det det kommer til å ta tid.

I mellomtiden har lysten til å kjøre sykkel forsvunnet helt.

– Det holdt med denne ene gangen. Jeg har ikke lyst å gå gjennom dette en gang til. Det unner jeg ingen, sier han.

– Fikk du den oppfølgingen du trengte?

– Ja. Jeg tror ikke jeg kan takke sykehusene nok. De reddet livet mitt. Hadde de ikke gjort det de gjorde, så hadde ikke jeg levd i dag.

Nå er målet å komme seg tilbake i arbeid. Men helt som før blir det aldri. Dette vil han bære med seg resten av livet.

– Før jeg krasjet hadde jeg lyst til å prøve å bli brannmann. De planene har jeg lagt helt vekk.

– Du tror ikke det går nå?

– Nei. Jeg er heller glad for det jeg har nå. Jeg vil prøve å satse litt mer på det. Jeg har bare lyst til å komme meg videre. Å gjøre det jeg kan for å komme tilbake i arbeid.