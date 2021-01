52 soldater har testet positivt – smitten blant utenlandske soldater stiger

Tallet på smittede soldater i Troms har steget til 52. Hærens talsperson sier han ikke var forberedt på et så høyt smittetall.

Over 1000 amerikanske soldater sitter i isolasjon og karantene i indre Troms. Til sammen er nå 41 amerikanere smittet, og 11 britiske. På Værnes er også fire soldater smittet.

– Vi var spente på hvordan tallene ville se ut, og er overrasket over at det er så høy forekomst av smitte, sier kommuneoverlege i Målselv og Bardu kommuner, Vidar Bjørnås.

TESTTELT: Forsvaret legger så langt ikke beslag på kommunale ressurser, men bruker militært personell til å teste de som ankommer Norge. Foto: Daniel Fosseng/TV 2

Over fire prosent av de 1000 amerikanske soldatene på Setermoen leir er smittet av covid-19. Det er høyere enn hva kommuneoverlegen hadde forutsett. På torsdag skal de starte å reteste flere av amerikanerne for å se om smittesituasjonen har utviklet seg.

– Det er litt for å se om hvor vidt dette blir et utbrudd eller ikke, sier Bjørnås.

– Folk er bekymret, men akkurat nå trenger vi ikke være det, forsikrer Bjørnås

– Tyder på en annen smittesituasjon

At prosenten på smittede amerikanske soldater er på fire prosent, var heller ikke Eirik Skomedal, talsperson for Hæren, forberedt på.

– Det er jo et høyt tall, og tyder på at det er en helt annen smittesituasjon i USA enn i Norge, sier Skomedal.

Nå setter Forsvaret opp flere telt i leiren for at de amerikanske soldatene ikke skal være mer enn ti personer per kohort.

Ifølge Skomedal har tallet på smittede amerikanere vært stabilt i noen dager nå, mens smitten hos de britiske soldatene har steget.

– Britene har hele tiden bare vært fem personer per kohort på grunn av det muterte viruset, sier Skomedal.

Venter over 1000 flere

Til sammen skal 3000 utenlandske soldater til indre Troms for å trene sammen med NATO-allierte og for å vise tilstedeværelse. Til nå har 1700 ankommet. Alle blir testet med en gang de lander, og må tilbringe de ti første dagene i karantene, uavhengig av testresultat.

– Vi følger situasjonen tett sammen med kommunen. Og dette er unge, friske folk. Slik sett er det betryggende, sier Skomedal.