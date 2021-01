Avslører flytteplaner: – Blir tøft å forlate familien

Monica og Chris Nyhus ble for alvor kjent gjennom forrige sesong av Bloggerne på TV 2. Nå er de tilbake i sesong 14, og tar seerne med på livet som foreldre til fire barn.

I serien følger vi familien som holder til litt utenfor Kristiansand, men under et intervju med God kveld Norge kan de avsløre at de ikke blir i hjembyen mye lenger. De flytter nemlig inn til hovedstaden Oslo.

– Vi har ikke gjort det så offisielt enda, men vi kan si at det skjer veldig snart. Vår neste kolleksjon kommer ut mens vi er i Oslo, og det er ganske nærliggende, forteller Monica Nyhus.

Tøft å forlate familien

Paret er begge fra Sørlandet og har barna Leonel (6), Matheo (5), Emilio (3) og Emily (5 måneder). De har også mye familie i nærheten, og Chris Nyhus innrømmer at det kan bli vanskelig å reise fra slekta.

– Det blir veldig tøft å forlate familien. Det blir den største utfordringen for her i Kristiansand har vi hatt så mye hjelp med barnevakt. Men vi har litt familie i Oslo også så vi skal klare å være litt sosiale, forteller han.

– Samtidig så bor min bror og flere av våre beste venner i Oslo, legger Monica til.

Selv om de snart er på flyttefot, skal huset i Kristiansand fortsatt få bli til familiens odel og eie.

– Vi skal ha huset her hjemme så det blir en myk og god overgang for guttene.

Paret dokumenterer familielivet gjennom Instagramkontoen «Familien Nyhus», og opplever både ris og ros for hva som deles. De forteller også at det å bo i Kristiansand ikke bare har vært lett for familien.

– Når vi jobber med det vi gjør og går rundt i Kristiansand hvor det er litt jantelov er det ikke alltid like lett. Så blir det litt befriende å komme seg til Oslo i den fasen vi er i livet nå. Vi gleder oss, forteller de.

Bygger hus

Selv om livet i Oslo står for tur, kan paret fortelle at de ikke kommer til å bli boende i hovedstaden for alltid.

– Vi skal tilbake igjen, det blir Sørlandet. Vi skal bygge hus her, huset er klart våren 2022, så dette blir et lite eventyr, forteller de.

Bloggerne-paret kommer også til å reise frem og tilbake med tanke på jobb, men gleder seg nå over muligheten om å bo i Oslo.

– Noen ganger er det bare å gjøre det du tenker. Vi kjenner at dette må vi bare «gutse» på med og ta denne jobbmuligheten vi har fått i Oslo.

Bloggerne har premiere mandag 18. januar på TV 2 Sumo.