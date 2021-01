Republikanerne som har snudd ryggen til Donald Trump : – Jeg tror det ender med at Trump blir dømt

Stormingen av Kongressen har gjort at republikanere i Kongressen har vendt seg mot Trump. Nå er det en reell mulighet for at presidenten felles i riksrett, sier ekspert.

Onsdag kan Washington bli åsted for noe som aldri tidligere har skjedd: en amerikansk president kan bli stilt for riksrett for andre gang.

Representantenes hus debatterer nå riksrettstiltalen som ble lagt frem mandag kveld. I løpet av kvelden skal det stemmes, og det er ventet at forslaget om å stille Trump for enda en riksrett vil få flertall.

Denne gangen er det derimot ikke bare demokratenes flertall i Huset som vil sørge for flertall, men stormingen av Kongressen har rystet det republikanske partiet, og flere partiprofiler har nå snudd sin president ryggen.

Mister støtte i begge kamre

Dermed kan det tenkes at Trump vil felles ved andre riksrett.

– Vi må huske at de aller fleste republikanerne har et ønske om å fryse Trump ut av partiet, slik at de står friere i tiden som kommer, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, Kommunikasjonsrådgiver og skribent for AmerikanskPolitikk.no.

SIKKERHET: 1000 soldater fra Nasjonalgarden har ankommet Washington. Det er varslet væpnede aksjoner fra høyreekstreme grupper i tiden før innsettelsen av Joe Biden.

Hun mener republikanerne kan være villige til å ta risikoen på å erte på seg Trumps tilhengere, selv om det kan koste politisk.

– Det er en risiko en må ta, men det er nok sånn at det er vanskelig å komme seg videre uten at noen stilles til ansvar for det som har skjedd, sier hun.

Også historiker og USA-ekspert Han olav Lahlum mener riksrettsfellelse er sannsynlig, i motsetning til slik det gikk ved forrige riksrett.

– Det ser ut som den republikanske gruppa er vesentlig mer kritisk til Trump, og det er vanskelig å si om det får flertall eller ikke. Jeg tror sjansen for to tredels flertall er ganske stor, sier Lahlum.

KAN FELLES: Trump har få dager igjen som president, men kan likevel avsettes. Foto: Carlos Barria

Tror han felles

Om Huset stemmer for å stille Trump for riksrett, vil saken gå til senatet, som er den dømmende myndighet i en riksrettssak. For fellende dom kreves det to tredels flertall.

Nå kan det også se ut som senatet vil fremskynde behandlingen av riksrettssaken til fredag denne uken, ifølge Reuters.

Ved forrige riksrettssak delte stemmene seg langs partilinjene. Kun republikaner Mitt Romney stemte mot sitt parti, og for å felle Trump.

Gårdsvoll tror det nå Trump vil stå igjen som den eneste presidenten i historien som har blitt felt av riksrett.

– Jeg tror det ender med at Trump blir dømt i riksrett, sier hun.

TRUMP-KRITIKER: Liz Cheney mener Trump må fjernes. Foto: Aaron P. Bernstein

Republikanere i Huset som kan stemme for riksrett

Liz Cheney:

Representanten fra Wyoming er den mest profilerte republikaneren i Huset som støtter riksrettsprosessen. Hun er ansett som en kommende stjerne i partiet, og er datter av tidligere visepresident Dick Cheney.

Adam Kinzinger:

Kinzinger har lenge vært Trump-kritiker, og mener nå at Trump brøt eden man inngår når man sverges inn som president, da han oppildnet sine tilhengere til å angripe Kongressen.

John Katko:

Representanten fra New York var den første republikaneren som støttet riksrettsprosessen mot Trump.

– Å tillatet presidenten å oppfordre til dette angrepet uten at det får konsekvenser, vil være en trussel mot vårt demokrati. Jeg vil stemme for å stille presidenten for riksrett, sa Katko.

Fred Upton:

Upton har lenge vært kritisk til Trump, og sa allerede i november at han ikke hadde sett noe beviser for at valget var stjålet, slik Trump hevder.

– Jeg kan ikke tolerere et forsøk fra en president på å forstyrre en fredelig maktovertakelse. Derfor vil jeg stemme for riksrett, sa Upton i forrige uke.

Jaime Herrera Beutler:

Også Beutler mener Trump har brutt presidenteden, og varslet at hun vil stemme for riksrett. Hun mener det er på tide at republikanerne tar et oppgjør med Trump og hans retorikk.

– Mitt parti vil tjene på å velge sannheten, sa Beutler.

SNUR: Mitch McConnell har forsvart Trump i fire år. Nå snur han, melder New York Times. Foto: Mike Theiler

Republikanere i senatet som kan stemme for fellelse

Mitch McConnell:

Leder for republikanerne i senatet, Mitch McConnell, er ryktet å være positiv til riksrettsprosessen som er satt i gang i Huset.

Den mektige republikaneren mener, ifølge kilder New York Times har snakket med, at Trumps handlinger er nok til at han kan felles i en riksrettssak, og at han håper dette kan bidra til å rense det republikanske partiet for Donald Trump.

Dette er dramatisk, da McConnell har større innflytelse på de andre republikanerne i senatet enn noen andre.

Mitt Romney:

Den tidligere presidentkandidaten har vært Trumps sterkeste kritiker i det republikanske partiet. Han var den eneste republikaneren som stemte for å felle Trump under den forrige riksrettssaken, og har gjort det klart at han vil stemme for fellelse om det blir en ny riksrettssak.

Susan Collins:

Collins er blant de mer moderate republikanerne i senatet. Hun har ikke signalisert tydelig hvor hun står, men avviser ikke at hun kan stemme for å felle Trump.

Ben Sasse:

Sasse er også ansett som moderat. Heller ikke han utelukker å felle Trump.

Lisa Murkowski:

Alaska-senatoren er ofte blant republikanerne som havner på vippen når demokratene forsøker å få støtte. Murkowski har ikke svart på om hun vil stemme for å felle Trump, men har tidligere sagt at han burde trekke seg fra presidentembetet.

Pat Toomey:

Toomey sa kort tid etter stormingen at Trump burde trekke seg fra sin stilling. Han har ikke offentlig tatt stilling til om han vil stemme for fellelse.

