Linnéa Myhre om bruddet: – Har kostet litt å dokumentere det

GOD KVELD NORGE (TV 2): For Linnéa Myhre (30) har det ikke bare vært lett å dokumentere 2020 via «Bloggerne».

Førstkommende mandag er sesong 14 av «Bloggerne» tilbake på TV 2.

Med i stallen denne gangen er blant annet tidligere blogger og forfatter Linnéa Myhre. Sammen med nykommer Eveline Karlsen (27) besøker de God kveld Norge-studio for en prat før premieren.

– Føler ikke jeg passer inn

Karlsen er kjent som sminkør og har en stor YouTube-kanal der hun deler alt innenfor skjønnhet. I 2018 ble YouTube-kanalen hennes kåret til Årets beautykanal på gullsnutten og hun vant pris for Årets Beauty under Vixen Awards 2019.

– Jeg har alltid sett på Bloggerne. Det er en god miks av folk, forteller Karlsen.

På tross av at hun elsker bransjen, føler 27-åringen ikke helt at hun passer inn i «Bloggerne»-gjengen.

– Først og fremst fordi jeg bor i Skien og er utenfor det som skjer, også fordi jeg kan være veldig direkte. Litt brei i hvordan jeg prater. Jeg driter litt i den "labelen", forklarer hun, og legger til:

– Så det blir gøy å se hvordan de tolker meg og klipper meg.

Et kaotisk år

Dette blir tredje sesongen til influenser og forfatter Linnéa Myhre, som er spent på å se hva som kommer med denne sesongen.

– 2020 var et kaotisk år på veldig mange måter, for alle. Jeg har nesten ikke oversikt over hva jeg har drevet med i fjor. Livet så ut på en viss måte da så må man snu om og relansere, eller finne nye måter å komme seg videre på. Det har vært veldig utfordrende, forteller hun.

– Skal jeg flytte, reise, ny jobb. Det er ting jeg ikke husker, men har filmet.

I april i fjor ble det også kjent at Myhre og artist Sondre Lerche gikk hvert til sist etter syv år som kjærester.

– Er det relatert til bruddet du snakker om nå? At du måtte «resette» eget hode, spør programleder Marte Bratberg.

– Ja, det er også en del av det. At du kommer i en ny fase av livet hvor du plutselig skal begynne på nytt igjen og starte for seg selv. Rett og slett gjøre alt alene. Det blir en ekstra utfordring som man kanskje ikke hadde regnet med, svarer Myhre og fortsetter:

– Det har gått veldig fint, jeg har overlevd det. Men det har kostet litt å skulle dokumentere det også, for man kaver veldig mye og det er ikke alltid det ser så bra ut.

– Gruer du deg til å se all «kavingen»?

– Ja, men jeg er såpass komfortabel med meg selv, og jeg er ikke så selvhøytidelig. Jeg synes det er viktig å kunne si at det er ikke alltid det går på skinner, uten at jeg skal gå langt ned i dritten å grine.

Myhre ble først kjent som «sinnablogger», selv mener hun det er viktig å kunne vise at ikke alle dager er like fine.

– Jeg har fått mye tilbakemeldinger på at jeg bare sutrer og er negativ så det har jeg prøvd å unngå litt, men jeg tenker også at det er fint å kunne sette ord på de følelsene også, forteller hun.

Bloggerne har premiere mandag 18. januar på TV 2 Sumo.