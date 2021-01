Thingnes Bø vant på sønnens bursdag - sikret norsk dobbeltseier

I verdenscupen i skiskyting i Oberhof var det onsdag duket for ti kilometer sprint. Det skulle ende med norsk triumf.

Johannes Thingnes Bø gikk inn til ledelse på tiden 24:43.6 og det var nok til å sikre hans 51. seier i verdenscupen totalt.

– Det smaker veldig godt. Jeg fikk med meg at Sturla (Holm Lægreid) skjøt ti treff, så skulle man vinne, så måtte man ha ti treff. Jeg kom godt i gang. Det var hakkete hardere i denne sprinten. Som dere sikkert så på TV, så var jeg helt ferdig da jeg kom i mål, sier Thingnes Bø til NRK etter seieren og legger til:

– Det er et sånn elsk-hat forhold. Du vil være i toppen, men de sisterundene... Det er ingen som savner dem etterpå. Jeg hadde heldigvis litt ekstra sekunder å gå på, men får man en bom, så ville man ikke vunnet i dag.

Det sterke løpet kom til og med på sønnen Gustavs ettårsdag.

– Jeg vet ikke om det var det han ønsket seg, men jeg ønsket i alle fall å gi ham en gave, sier vinneren til TV 2 og tilføyer:

– Det er skikkelig trist og dårlig planlagt egentlig at vi skulle få en sønn i januar, for jeg kommer ikke til å være hjemme i januar på seks år. Så jeg får prøve å ta ham med til Ruhpolding neste år og feire bursdag nummer to der.

Til NRK beskriver han sønnen som en «legende».

– Gustav fikk muffinskake for første gang i dag, så han er nok enda mer fornøyd enn jeg er.

Lægreid imponerte - sammenlignes med Fourcade

Bø gikk inn til ledelse foran Sturla Holm Lægreid, som var først ute av favorittene og leverte et kjempeløp. Sistnevnte skjøt fullt hus og gikk inn til foreløpig ledelse på tiden 24:56.0

– Det føles urolig deilig å ha den formen her og peise på og se at jeg er på høyt nivå. Johannes har et høyt nivå, det unner jeg ham. Det ser ut til å bli en stor norsk dag, sa Lægreid til NRK etter løpet.

Så kom Johannes Thingnes Bø ut fra startblokkene. Bøe, som leder verdenscupen sammenlagt, skjøt i likhet med Lægreid fullt hus og gikk ut 9.1 sekunder foran landsmannen etter siste skyting og vant til slutt sprinten. Han var imponert over Lægreids andreplass.

– Han har tatt nivået på lik linje med Fourcade. Skytemessig, helt enormt. Han er aldri dårligere enn 95%, og i dag skyter han ti av ti og går kjempefort på ski. Det er så vidt jeg slår ham selv om jeg leverer et toppløp. Han er blitt veldig, veldig god, sier vinneren om nummer to.

Johannes Dale gjorde også et godt løp, men bommet på siste stående skyting. Han ble nummer fem.

– Det var utrolig surt med det siste skuddet. Det er så utrolig dårlig av meg. Jeg hadde god rytme, men så ble jeg litt utålmodig og så har jeg ikke lyst til å vente og da blir jeg urolig. Det er så håpløst og tullete, men sånn er det bare, sier Dale.

Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen ble henholdsvis nummer 13 og 16 i Oberhof, mens Erik Bjøntegaard ble nummer 20.