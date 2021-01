FHI: Nye virusvarianter er en alvorlig trussel

Det kommer fram i Folkehelseinstituttets oppdaterte risikovurdering om varianter av koronaviruset.

— Nye varianter av koronaviruset oppstår hele tiden. De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere, forklarer avdelingsdirektør Line Vold, og fortsetter:

— Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, forklarer avdelingsdirektør Line Vold.

Den «engelske varianten» av viruset har ført til en sterk økning av epidemien i UK og Irland. Denne varianten har blitt påvist 25 ganger hos reisende fra disse landene.

— Voldsom epidemi

I Sør-Afrika ser man en annen variant, som har ført til en voldsom epidemi der. Denne har kun vært påvist én gang i Norge.



– Selv om disse variantene foreløpig ikke har fått fotfeste i Norge, vurderer vi at det er stor risiko for at de før eller senere vil gjøre det. De vil da utgjøre en viktig trussel mot den kontrollen vi nå har på epidemien, sier Vold.

Hun legger til at bekymringen er større nå enn da forrige risikovurdering ble gitt 27. desember.

Folkehelseinstituttet vurderer at det er lite sannsynlig at de nye variantene gir mer alvorlig sykdom.

Det er ikke holdepunkter for at dagens vaksiner beskytter dårligere mot disse variantene, men instituttet det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet.

Folkehelseinstituttet undersøker stadig flere virus for å avdekke varianter. Instituttet anbefaler at etterlevelsene av testing og karantene ved innreise forbedres for å forsinke importen av disse virusene til Norge.