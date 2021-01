Ber myndighetene vurdere ordning for personer som bor i risikosoner

Skredet i Gjerdrum har gjort mange bekymret for om de bor i et farlig område. Nå tar ekspert til orde for en kompensasjonsordning for personer som bor i risikosoner.

31 boenheter fordelt på ni bygg ble tatt av skredet i Gjerdrum 30.desember. 7 personer er funnet omkommet og tre personer er fortsatt savnet, men antatt omkommet.

Over tusen personer ble evakuert som følge av skredet.

I etterkant har Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) opplevd en strøm av henvendelser fra bekymrede nordmenn som bor på kvikkeleire, ifølge NTB.

Steinar Taubøll er dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har naturskade, ansvar og erstatning som sitt spesialområde.

Han mener skredet på Gjerdrum reiser en viktig debatt om klimaendringer og systemene vi har for utbygging i risikoområder.

– Klimaendringene vi har sett de siste ti-femten årene, gjør at vi får flere og større faresoner. Det gjelder både fare for flom, skred og overvannsproblemer, sier Taubøll.

Flere havner i faresoner

I samme periode har det skjedd mye med teknikkene man bruker for å kartlegge ulike typer naturfare. Det gjør at man ser farer som man gjerne ikke ville ha oppdaget før, forklarer Taubøll.

– Totalsituasjonen blir at du får langt flere røde soner nå enn for 20 år siden. Det påvirker kommuner og utbyggere som må skjerpe sitt arbeid, men det blir også en stor utfordring for de som bor i slike områder.

Bor man i en faresone, kan man bli nektet å få bygge ut på tomten man eier, selv om man tidligere har hatt lov til dette. Det vil ofte føre til at en tomt eller en bolig synker kraftig i verdi.

– Utviklingen vi har gjør at stadig flere blir boende i faresoner og kommer til å få store økonomiske konsekvenser som følge av det.

Vil ha ny ordning

Taubøll mener myndighetene nå bør vurdere om personer som bor i faresoner der det er svært vanskelig å få solgt, burde ha krav på en form for kompensasjon.

– Jeg ser for meg et klimatilpasningsfond som gir personer som havner i en slik situasjon er form for statsstøtte, sånn at de ikke taper hele verdien av en bolig hvis du vil flytte fra et fareområde, sier han.

Han peker på at det skal mye til for at område blir erklært som ubeboelig, og at det i dag er først da man vil ha krav på erstatning.

– I dag er systemloggikken at de som blir rammet av naturkatastrofer og mister alt, får erstatning fra forsikring eller staten. Fremover får vi stadig flere som kommer til å miste store verdier på grunn av klimaendringer, og som ikke har krav på noe.

Ber kommuner fjerne unntak

Taubøll tar også til orde for at kommuner som har marin leire, bør innføre noen unntak fra regelen om at byggesaksbehandling ikke kreves for mindre byggeprosjekter.

I dag kan man bygge blant annet garasje, uthus og boder på inntil 50 m2 uten å måtte søke, så lenge man følger regelverket og forholder seg til kommunens arealplaner.

ETTERLYSER ENDRING: Dosent Steinar Taubøll ved NMBU. Foto: Privat

Kvikkleire vil ved overbelastning eller bevegelse bli lettflytende, og kan kun forekomme i områder med marin leire.

– Tilsynelatende ufarlig, men mindre anleggsarbeid har utløst en vesentlig andel av alle leirskred i Norge, argumenterer Taubøll.

– Mange slike skred kan unngås hvis kommunene skjerper kravene til undersøkelse, og ikke minst informerer alle aktuelle grunneiere om kravene. Det er nok mange driftige folk som ikke kommer på å lese kommuneplaner før de tipper stein.

– Kan få flere hendelser

Eivind Junker er førsteamanuensis ved Nord Universitet, der han blant annet forsker på byplanlegging.

Også han mener det er bra og nødvendig med en diskusjon om klimatilpasning i plan- og bygningsarbeid i Norge.

– Det er viktig at vi får synliggjort kommunenes mulighet og plikt til klimatilpasning i arealplanleggingen. Gjerdrum-skredet og skredene i Alta, Sørum og Nittedal er en type hendelsea som knyttes til mer og intens nedbør. Denne typen hendelser kan vi få flere av, sier han.

Junker mener i intensjonen i Taubølls to forslag er god, men tror et «klimatilpasningsfond» kan få uheldige konsekvenser.

– En kompensasjonsordning for personer som bor i faresoner, kan føre til at utbyggere eller kommuner får mindre insentiv til å forebygge. En forutsetning for at en slik ordning skal fungere, må være en kobling mellom de som sitter med forebyggende ansvar og de som har ansvar for skadene, sier han.

Junker mener et eventuelt unntak fra søknadsfritaket for kommuner med marin leire, bør begrenses til enkelte soner.

– Jeg tenker umiddelbart at en løsning vil være å gi risikoområder en såkalt «hensynssone»-merkelapp. Sonene kan for eksempel gjelde alle områder under den marine grenser der det er bebyggelse, sier han.

Skal granske skredet

Regjeringen har varslet at de vil oppnevne en ekstern ekspertgruppe som skal granske kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Opposisjonspartiene på Stortinget har vært klare på at ekspertgruppen i tillegg til å granske skredet i Gjerdrum, må se på kvikkleireutfordringene i hele landet.

Ifølge NVE er det i dag minst 110.000 mennesker som bor i kartlagte kvikkleireområder.

NVE har foreløpig ikke ønsket å kommentere mulige årsaker eller.