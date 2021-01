Slik utnytter du den spesielle situasjonen: – En unik mulighet

Da koronakrisen inntraff i mars 2020, ble økonomien hardt rammet. Norges Bank tok raskt grep ved å sette ned styringsrenten, som er et av sentralbankens sterkeste virkemidler.

7. mai satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent. Det var gode nyheter for norske husholdninger med boliglån, som fikk rekordlave renter på lånene sine.

De lave rentene vil imidlertid ikke vare evig, og noen spår at styringsrenten kan bli satt opp allerede i slutten av 2021.

TV 2 har spurt ekspertene om hvordan du best skal utnytte tiden med lav rente.

Om styringsrenten: Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Lav rente tyder på at det ikke går så bra i norsk økonomi, mens høy rente betyr at det går bedre. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte. Når styringsrenten settes opp eller ned, følger gjerne renten på boliglån etter. 13. mars satte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til én prosent, før de en uke senere justerte renten til 0,25 prosent. 7. mai satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

Usikkert når renteoppgangen kommer

Privatøkonom og direktør personmarked Endre Jo Reite i BN Bank sier billigere boliglån sammen med avlyste ferieplaner og økende boligpriser har vært med på å gi en boost i økonomien til de mange boligeierne i Norge.

– De som ikke selv har blitt rammet av koronakrisen, har fått flere tusen ekstra å rutte med, sier Reite.

For mange gir lav rente muligheter for å spare mye penger, men dagens rentenivå vil ikke vare evig. I desember var Norges Banks prognose at renten blir liggende på dagens nivå i over ett år framover.

– Skal vi tro de siste prognosene fra Norges Bank, skal det være null prosent rente en god stund fremover. Jeg tolker det slik at det er store deler av 2021. Vi får se om det kommer endringer i prognosen på rentemøtet 21. januar, sier økonomisk rådgiver Lene Drange, som driver Instagram-kontoen Snaponomi og er aktuell med boken Pengeplanen.

Noen mener styringsrenten allerede kan bli satt opp i løpet av 2021.

– Rentene er et tegn på dårlige utsikter for økonomien, og med vaksiner og boligprisvekst tror mange rentene gradvis kan begynne å øke igjen allerede mot slutten av året, sier Reite.

– Unik mulighet

Når rentene er lave, er det billigere å betale ned på boliglånet.

– Lave renter er en unik mulighet til å betale ned ekstra på gjeld. Nær én av tre har avdragsfrihet på lån, og nå har de sjansen til å bruke sparte rentekroner til å betale ned så gjelden er lavere når rentene igjen øker, sier Reite.

Samtidig som det vil lønne seg å betale ned ekstra på lånet i månedene med lav rente, må du passe på at du ikke bruker opp penger du egentlig trenger til noe annet.

– Dette gjelder de som er usikre på om de får lånt opp igjen penger, eller har behov for pengene som en kortsiktig buffer, sier Reite.

Drange sier det i utgangspunktet kan være sunt å følge den ordinære nedbetalingsplanen, hvert fall om man investerer pengene man sparer på lavere renter i for eksempel fond.

– Der er det mulig å få en avkastning som er langt høyere. For noen kan det også være en idé å be om avdragsfrihet i 3-6 måneder for å sette pengene man sparer på det i fond, men dette er gitt at du har en ok lønnsgrad og ellers stabil økonomi, sier Drange.

Pass på forbruket

Dersom du ikke har blitt truffet av de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, men i stedet opplevd mer penger å rutte med, mener Reite det er viktig at du ikke mister oversikten over forbruket.

– Det er lett for at penger spart glir umerkelig inn i økonomien og blir til økt forbruk. Økt forbruk er vanskelig å stramme inn igjen, sier Reite.

Drange minner om to andre økonomiske spørsmål du kanskje bør ta stilling til i begynnelsen av 2021.

– Hvis du sparer i BSU, men eier bolig, får du ikke lenger skattefradrag i 2021. Da må du ta et valg om du vil løse inn pengene du har på BSU, sier Drange.

Penger på BSU-kontoen kan brukes til å betale ned boliglån, og med den lave renten kan timingen være god nå.

– Det andre er at det blir opprettet egen pensjonskonto for de som jobber i privat sektor. Ta en sjekk om hvor din pensjon skal stå. Sett av 30 minutter til dette, så kan du få mye bedre avkastning, sier Drange.

