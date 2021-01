Regjeringen vil innføre obligatorisk testing på grensen

Smittesituasjonen i Norge er fortsatt svært ustabil. Det siste døgnet er det registrert 712 koronasmittede i Norge. Det er 283 flere enn dagen før, men færre en forrige uke.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er spesielt bekymret for importsmitte.

Regjeringen vil derfor innføre obligatorisk koronatesting ved grensen for alle innreisende til Norge.

– Jeg skjønner at det kommer reaksjoner på at folk reiser inn til Norge uten å teste seg. Det reagerer jeg også på, sier Mæland.

Målet er at alle innreisende skal ta en obligatorisk koronatest ved ankomst. Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å fjerne muligheten for å teste seg innen 24 timer etter innreise i sin kommune.



Oppretter nasjonalt telefonsenter

Regjeringen oppretter et nasjonalt telefonsenter for å hjelpe kommunene med å følge opp alle reisende inn til landet.

– For å bistå kommunene vil regjeringen etablere et eget nasjonalt telefonsenter som får i oppdrag å følge opp alle reisende, sier Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge onsdag.

Senteret skal beherske flere språk og skal lette kommunenes arbeid med å redusere importsmitte og hindre spredning av mutert virus.

Det er Helsedirektoratet som har fått oppdraget med å etablere senteret.

– Tiltakene kan ha hatt effekt

Bent Høie er fortsatt bekymret for smittesituasjonen, men ser en bedring i smittetallene.

– Smittetallet i begynnelsen av denne uken kan tyde på at tiltakene kan ha hatt effekt, sier Høie.

De nasjonale smitteverntiltakene varer i utgangspunktet til 19. januar. Høie mener at nordmenn må være forberedt på at de blir videreført. og understreker at faren ikke er over.

– De neste ukene blir krevende, men ikke like krevende, sier Høie.

Lovforslag og portforbud

I forrige uke ble lovforslaget kjent, noe som skapte stor debatt. På onsdagens pressekonferanse gjentok justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at det ikke er aktuelt å innføre portforbud per nå.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa hun.

Høringsfristen er på tre uker.

