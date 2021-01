Slår alarm etter å ha sett VM-forholdene på nært hold: – Det er uforsvarlig

Sander Sagosen sparte ikke på kruttet da han skulle oppsummere det første døgnet i Egypt i forkant av årets VM. Med ord som «parodi» og «det er ville vesten» la han ikke skjul på han har følt at VM-opplevelsen hittil har vært under enhver kritikk.

Det er ord som er treffende, ifølge tidligere landslagskeeper Ole Erevik.



Han er på plass i Kairo som Viasat-ekspert og er langt ifra overrasket over kritikken fra den norske leiren.

– Jeg kom ned hit mandag og har egentlig vært forsiktig med å si hva jeg tenker og mener etter de første dagene. Men ordet parodi passer godt. Nå vet jeg ikke hvordan det er på de andre hotellene enn det jeg bor på, men det høres ut som om det er ganske likt som her. I mine øyne er det uforsvarlig, sier Ole Erevik.

– Hva er uforsvarlig?

– Hele opplegget. Den lemfeldige holdningen til smittevern. De prøver så godt de kan her nede, men det blir for mye og risikoen er for stor. At den røde boblen (spillerne holdes adskilt fra folk flest, journ. anm.) skal holde i tre uker, klarer jeg aldri å forstå, sier Erevik.

– Hva er det du reagerer på?

– Jeg har mange eksempler. Jeg trenger ikke å tenke på det engang. Hver gang jeg skal ned for å spise fra hotellrommet, så møter jeg på flere brudd på smittevernet. Ikke bare brytes det, men det brytes skikkelig, hevder Erevik.

Viasat-eksperten bor ikke på hotellet til Norge, men deler hotell med land som Danmark, Sverige og Egypt. Også media, deriblant TV 2, er innlosjert på hotellet.

– Tror du VM blir fullført?

– Jeg har mine store tvil om det. Jeg tror det kommer til å gå sin gang helt til det kommer et smitteutbrudd inne i den røde boblen. Jeg håper for alt i verden at det gjennomføres, men jeg tror ikke den røde boblen holder, sier Erevik.

Krevde møte med arrangøren

Norge bor på sin side på et hotell med blant andre sju andre landslag.

– Jeg synes nesten ikke man kan kalle det en boble engang. Her flyr det folk inn og ut uten munnbind, konkluderte Sander Sagosen tidligere i dag.

Ifølge landslagslege Thomas Torgalsen er det blant annet en teststasjon for Covid-smittede i Norges etasje på hotellet. Alle som er i den såkalte boblen må teste seg hver tredje dag. I tillegg spiser alle lagene fra samme buffeten.

– Det er ting vi har tatt opp. Vi sitter for nært. Helst skulle det vært ti meter mellom oss, sier Torgalsen.

Norge har følt situasjonen har vært såpass uholdbar at de allerede har vært i et møte med arrangøren.

– Vi har vært i møte med hotell-ledelsen. IHF (det internasjonale håndballforbundet) og organisasjonskomiteen. Det er blitt gjort en del med det vi er tatt opp, men jeg tviler egentlig på at vi får det som vi ble forespeilet, sier landslagslege Thomas Torgalsen.

Torgalsen er langt i fra like så bombastisk som Sander Sagosen, men innrømmer likevel lett at alt ikke er slik Norge ble lovet.

- MEDISINSK FORSVARLIG: Landslagslege Thomas Torgalsens er ikke imponert over tingenes tilstand i Egypt, men mener det er forsvarlig å være på plass. Foto: Vidar Ruud

– Det oppleves som brudd på avtaler, ja. Det er riktig, sier Torgalsen.

Han sier Norge har stolt på beskjedene de har fått, flere av dem i brevsform, både fra Det internasjonale forbundet og organisasjonskomiteen.

TV 2 har gjennom dagen onsdag forsøkt å få en kommentar fra arrangøren om kritikken, men har foreløpig ikke fått noen respons av folk som har anledning til å uttale seg.

I tillegg til en rekke sportslige irritasjonsmoment, som Christian Berge omtalte tidligere onsdag, reagerer Norge på manglende informasjonsflyt fra arrangøren. Kort fortalt vet man selv lite om hvilke retningslinjer som gjelder.

Ble hentet av ambulanse

På hotellet som både Viasat-Erevik og TV 2 er på, ble en person onsdag formiddag hentet ut av VM-boblen med ambulanse. Han skal ha følt seg syk.

For å komme inn i «VM-boblen», har alle avlagt en Covid-test innen 72 timer før ankomst Kairo. I tillegg ble man hurtigtestet ved ankomst.

– Ingen tester er hundre prosent sikre. Noen er rundt 90 prosent sikre. Det er klart at det er en risiko for at det kommer smitte inn i boblene, men det er derfor vi ønsker at lagene skal holde større avstand til hverandre. Vi ønsker mindre trafikk, sier Thomas Torgalsen.

I Norge kan man blant annet ikke teste seg ut av karantene fordi det kan ta tid før man utvikler symptomer og positive prøver. I praksis kan man komme inn i VM-boblen som smittet.

– Er det medisinsk forsvarlig å være her? spør VG

– Jeg tenker fortsatt at det er forsvarlig medisinsk sett. Vi er forsiktige. Hvis det er kø ved en buffet, har jeg sagt av i venter til den køen er borte før de forsyner seg, sier Thomas Torgalsen.

Selv om Ole Erevik er forberedt på et smitteutbrudd i Egypt, så er han klar på at han personlig håper VM fullføres.

– Jeg har egentlig vært en forkjemper for at det bør spilles. Jeg var en forkjemper for at det skulle bli gjennomført i Danmark, og da det viste seg å være gjennomførbart der, så trodde jeg det skulle la seg gjøre her også. Men etter å ha vært her et par dager, så er jeg mer og mer tvilende, sier han.