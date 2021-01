Det slår ikke feil: Hver vinter kommer politiet over bilister som ikke tar seg bryet med å skrape is eller fjerne snø før de kjører avgårde.

De legger på tur med altfor dårlig sikt og utgjør dermed en fare for både seg selv og andre som ferdes ute på veiene.

Det fikk politiet i Tønsberg erfare denne uke. Under en kontroll utenfor byen, stoppet de en fører som hadde sjokkerende dårlig sikt.

– Han har jo ikke gjort et forsøk på å skrape engang. Hvordan noen får seg til å kjøre bil med en slik frontrute, er for meg helt uforståelig, sier Henning Ødegaard Johansen som er trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt. til NRK Vestfold og Telemark som først skrev om episoden.

Tilnærmet null sikt

Som du kan se på bildet over: Her er det ikke tegn til at vedkommende en gang har gjort et forsøk på å skrape bort isen før han la ut på tur. Varmeapparatet har såvidt klart å tine opp to små hull på ruten. Sikten er tilnærmet null.

Sjåføren skal ikke ha gjort annet enn å skru på varmeapparatet før han rullet ut på veien.

– Dette gir jo ingen muligheter til å se noe som helst, sier Ødegaard Johansen, til NRK.

Flere måter å reagere på

Det endte med at sjåføren må betale en bot på 8.000 kroner. Vedkommende kan også glemme å kjøre bil de neste tre månedene.

Avhengig av alvorlighetsgraden, kan politiet reagere på flere måter i slike tilfeller.

I beste fall får man beskjed om å skrape bedre før man kjører avgårde. I de mest graverende tilfellene, som dette, ryker førerkortet.

12 prikker – da røk førerkortet

Hvor mye bør du skrape?

Hvor mye bør du så skrape her? En tommelfingerregel som også politiet praktiserer, er at du minst må skrape det feltet som vindusviskerne dekker av frontruten.

I tillegg skal du naturligvis også ha sikt andre veier også.

Det er også viktig å børste snø av bilen. Snø på panseret vil fort blåse opp og legge seg på frontruten når man kjører, det kan skape skumle situasjoner.

Varme opp før du kjører

Og snø på taket, kan lage problemer på bilene bak. Den bør også fjernes før man kjører avgårde.

Et godt tips: En god isskrape og en skikkelig snøkost bør være obligatorisk i bilen nå.

Og har du mulighet til å forvarme bilen, bør du absolutt gjøre det. Da kan du sette deg rett inn i varm bil, med isfrie ruter!

Rullet ned ruta – så røk førerkortet

Se video: Slik måler UP deg ute i trafikken