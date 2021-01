Influensere gir blaffen i reiserådene: – Er så innmari enkel beskjed at det blir for dumt

Til tross for myndighetenes tydelige oppfordring om å unngå unødvendige utenlandsreiser, har et knippe av landets influensere valgt å dra til varmere strøk.

Innbydende sydenbilder blir flittig delt for flere hundre tusener av følgere, mens kritikken hagler i kommentarfeltet.

Også journalist og samfunnsdebattant, Ingeborg Senneset, reagerer.

– Det er en så innmari enkel beskjed – at man skal unngå å reise til utlandet. Jeg mener, hvor vanskelig kan det være, sier Senneset til God kveld Norge.

– Det er mange av oss som kunne tenke seg å reise. Jeg skulle gjerne besøkt min egen mor i Danmark, men velger å ikke dra på grunn av smittesituasjonen, fortsetter hun.

– Jeg vet at jeg ikke smitter noen

En som har fått hard medfart, er influenser Isabel Raad (26). Hun har hatt flere reiser til Dubai i løpet av pandemien, og er der også i disse dager.

For sine 261.000 følgere har hun de siste par ukene delt en rekke glamorøse feriebilder sammen med kjæresten.

I DUBAI: Influenser Isabel Raad og kjæresten Jack Beaumont. Foto: Skjermdump/@isabelraad

God kveld Norge har i lang tid forsøkt å få en kommentar fra Raad. Hun har ikke besvart våre henvendelser.

Men i podcasten «Suzy & Konny» som hun har sammen med kusinen, forsvarer hun reisen til Dubai.

– Jeg vet at jeg ikke smitter noen, jeg vet at jeg ikke bærer på viruset, sier hun i podcasten.

Videre forteller hun at oppholdet er en del av jobben hennes, fordi hun får laget bedre innhold i Dubai enn hjemme.

Reiste vekk etter brudd

En annen som også er i Dubai, er influenser Sofie Karlstad (23).

Nylig ble det kjent at hun og Broiler-artist Mikkel Christiansen (29) har gjort det slutt. Karlstad begrunner Dubai-turen med at hun ikke orket å sitte alene i Oslo.

OGSÅ I DUBAI: Sofie Karlstad deler en begrunnelse på storyen sin. Foto: Skjermdump/@sofiekarlstad

«Jeg har ikke kollegaer og jobber hjemmefra, trening er en stor del av hverdagen min å en stor del av min psykiske helse. Etter et brudd valgte jeg og leie denne leiligheten en måned», skriver hun fra Dubai til sine 232 000 følgere på Instagram.

Heller ikke Karlstad har svart God kveld Norges gjentatte henvendelser.

Et forklaringsproblem

Senneset lar seg ikke imponere over influensernes begrunnelser. Hun er i tillegg kritisk til Dubai som destinasjon i utgangspunktet.

– Dubai er kritikkverdig å reise til og poste fra. De har som uttalt strategi å male et bilde av seg selv som en het destinasjon, de ønsker å fremstå som digg og luksuriøs, hevder Senneset.

– Hvis du først velger å reise under en pandemi, så legger du attpåtil turen dit. Da har du faktisk et forklaringsproblem, mener hun.

På jobb på Kreta

Sandra Fjeldberg har lagt ut noen litt mer kryptiske bilder på sin profil. De viser åpenbart sydenvarme, men avslører ikke hvor hun befinner seg.

I en mail til God kveld Norge utdyper hun at hun er på Kreta for å gjøre en jobb.

– Jeg forstår at folk syntes det kan virke urettferdig. Men som jeg sa så er jeg her av jobb årsaker og holder på med et spennende prosjekt for 2021. I tillegg har vi tatt forhåndsregler og vi har reist trygt. Vi testes oss før vi dro og på flyplassen her i Kreta. Vi har også holdt oss inne i denne villaen og får levert mat på døren 3 ganger om dagen slik at vi ikke trenger å gå noe særlig utendørs, skriver hun.

I SOLA: Sandra Fjeldberg poserer på Kreta. Foto: Skjermdump/@sandrafjeldberg

Senneset mener man ikke skal dømme alle man ser på Gardermoen, siden man ikke vet årsaken til at de skal reise. Men influensere som hevder at reisen er nødvendig for å drive business, blir for tynt, mener hun.

– Enten du har åpen eller lukket profil, så er du fremdeles en offentlig person med en offentlig virksomhet som promoteres for tusenvis av følgere. Det blir bare for dumt, sier Senneset.

– Skjønner at hun besøker kjæresten

Influenser-kollega Iselin Guttormsen synes ikke noe om at kollegene legger ut på reise.

– Det handler om hva slags signaler man sender. Jeg ville nok aldri gjort det, for jeg hadde ikke orket å stå i den kritikkstormen. Vi holder alle på med en dugnad her, så da gjør man det man kan for å komme tilbake til normalen så fort som mulig, sier Guttormsen til God kveld Norge.

Sophie Elise Isachsen (26) er ikke like nådig i kritikken, men understreker at hun selv ikke ville reist nå.

VILLE IKKE REIST: Influenser Sophie Elise. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

– Jeg skjønner godt at hun (Isabel Raad, red.anm.) reiser og besøker kjæresten, selv om mange synes det er rart. Hun sier hun overholder restriksjonene og at hun tester seg og er i karantene, og da stoler jeg på det. Jeg bruker ikke tiden min på å være sur på folk for det og fokuserer heller på meg og mine og hvordan jeg overholder ting, sier Sophie Elise.

– Skal være glade vi kjeder oss

Senneset håper at alle, både influensere og andre, tenker seg om to ganger før man trykker på bestill-knappen på sydenreisen.

– Inntil alle er vaksinert har vi bare moral å lene oss på, og i noen tilfeller bøter. Det eneste vi alle kan gjøre, er å ikke reise masse rundt og spre viruset. Ja, det er sykt kjedelig, men det er realiteten.

– Det er ganske mye action å bli smitta av korona, så vi skal faktisk være glade for at vi kjeder oss, avslutter hun.