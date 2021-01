Slik velger du farger til hjemmet som du vil trives med i mange år

– Det som er mest trendy er å ikke bytte ut alt hele tiden. Tenk langsiktig, oppfordrer Dagny Thurmann-Moe, som er fargedesigner og kreativ leder i KOI Fargestudio.

Se hele intervjuet med Dagny i God morgen Norge øverst i saken.

Farger du vil leve med lenge

Det handler om å legge en plan og reflektere rundt hva man ønsker seg.

– Ikke vær impulsiv, er et av rådene hennes, når du skal finne ut hvordan du vil ha det hjemme.

HA EN GOD PLAN: Det er veldig lurt å legge en god plan når du skal pusse opp hjemme, slik at du velger farger og ting du ikke ønsker å bytte ut etter kort tid, sier fargedesigner Dagny-Thurmann Moe. Foto: Annette Nordstrøm/ KOI Fargestudio

De aller fleste kan nok kjenne seg igjen i at det er fort gjort å se noe lekkert i et blad eller på tv. Det kan for eksempel være en nydelig farge.

– Du trenger ikke pusse opp hele huset i en fei. Det er viktig å ikke være impulsiv i fargevalgene. Det må ikke være sånn at du ser en farge på tv eller i et blad og så bestemmer du deg for at: «Den tar jeg! Har jeg et rom jeg kan male?»

Det er ikke en plan som er god, ifølge Thurmann-Moe.

VELG FARGER DU TRIVES MED: Ikke mal på impuls, for det er ikke alltid du treffer, er et av rådene fra Dagny Thurmann-Moe. Foto: Oslo Design Fair/ Margaret de Lange

– For kanskje passer ikke det til de andre rommene og så må du kanskje male de rommene som følger etter, fortsetter hun.

Hun forteller at teamet hennes jobber mye med å analysere folk og ønskene deres når de skal fargesette hjemmene til folk.

– Spør deg, hva vil du trives med og hva vil du ha det godt i.

– Da ender du opp med noe som er personlig

Fargedesigneren forklarer at de tar utgangspunkt i ulike ting. For eksempel kan de fargesette en leilighet med utgangspunkt i et kunstverk som betyr mye for de som bor i huset.

HVA DU TRIVES MED: Her ser vi en leilighet hvor vi har jobbet rundt kunsten til de som eier leiligheten og vi har jobbet mye med analyser av hva de trives med og hva de vil ha det godt i, forteller fargedesigneren. Foto: Borowiak/ KOI Fargestudio

Thurmann-Moe råder derfor til å gå gjennom en liten sjekkliste før du setter i gang.

ET GODT HJEM: Reflekter over hva du ønsker deg og hva du trives med. Foto: Oslo Design Fair/ Margaret de Lange

– Hva har du av eiendeler som betyr mye for deg? Hva har affeksjonsverdi? Hva vil du aldri kvitte deg med?

Det kan også, ifølge henne, være lurt å investere i ting du ikke vil kvitte deg med på sikt.

– Ikke ha forbrukstankegangen hvor du bare bytter ut når du blir lei. Vi må tenke mer langsiktig, og det gjelder også hjemmene våre.

– Et godt hjem blir til over tid. Du trenger ikke forandre det dramatisk hele veien, heller forbedre det sånn sakte men sikkert. Da ender du opp med noe som er høyst personlig.

Dette er årets farger

Hvert år kommer nye trender, og flere presenterer for eksempel sine «årets farger». Og hva de ulike produsentene trekker fram kan sprike veldig.

– Det har blitt flere og flere produsenter som kårer årets farge og de har nok mye av den samme framgangsmåten. Man jobber med lokal ekspertise, så har du andre som har nasjonal og også internasjonal ekspertise. Nordsjø er en del av et stort globalt konsern og da har de fargeeksperter fra de landene de er representert i, som sitter i et råd og utarbeider de nye fargene de tror på for det kommende året, forklarer Thurmann-Moe.

ÅRETS FARGE: For 2021 har Fargerike valgt denne til årets farge, «Himmelkyss». Foto: Fargerike

Hun trekker også fram Fargerike her i Norge.

– De har lokal ekspertise med alle butikkene sine rundt i landet, men de rådfører seg også med internasjonale trendforecastere.

For året 2021 har Fargerike en farge som de har kalt for «Himmelkyss» som årets farge.

– Dette er en blek «terracotta-rosa-aktig» nyanse og den er absolutt høyst relevant. Den jobber seg oppover og er en farge vi kommer til å se mye av i årene framover også, mener Dagny Thurmann-Moe.

I bildekarusellen nedenfor kan du se flere av årets farger.

ÅRETS FARGER: Benjamin Moore med fargen Aegean teal. Les mer ÅRETS FARGER: Pantone med fargene Illuminating og ultimate grey. Les mer ÅRETS FARGER: Nordsjø med fargen Brave ground. Foto: Nordsjø Les mer ÅRETS FARGER: Fargerike med fargen Himmelkyss. Les mer

– Gult vil være aktuell i mange år framover

Pantone har valgt seg gult og grått som «Årets farge».

– De er opptatt av hva som skjer politisk og hvordan verden utvikler seg, man kan jo kanskje tenke seg at særlig den gule kan være litt krevende i interiører, og den grå er i ferd med å bli ordentlig umoderne her i Norge. Men hvis vi ser på hva disse fargene symboliserer, så kan vi si at etter et år med pandemi, nedstengelser, isolasjon og død. Dette føles som en krevende tid. Mange assosierer jo dette med nettopp det grå, det føles trist.

GULT OG GRÅTT: – Det grå assosierer vi med det triste. Det gule assosierer vi med det stikk motsatte, glede, entusiasme og frihet. Foto: Pantone

Det gule derimot assosierer vi med det stikk motsatte.

– Det gule er det vi ønsker å strekke oss mot. Glede, entusiasme og frihet. Det symboliserer det gule. Det er sånn jeg tolker det. Et litt absurd valg, men samtidig helt riktig.

Hun mener at gult er superaktuelt og kommer til å være det i mange år framover.

– Gult er en av de fargene som kommer til å vokse aller mest framover, men ikke nødvendigvis i akkurat den nyansen, men i mange forskjellige nyanser. Fordi vi går fra et litt kjølig univers, hvitt, grått, kjølige blåtoner og så går vi over til veldig mye annet, varme farger vil vi se mye av framover. Vi vil ha det lunt, varmt og personlig.